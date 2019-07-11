Gears 5 sistem gereksinimleri bugün resmi olarak açıklandı

Xbox E3 2019 etkinliğinde tekrardan gösterilen Gears 5, 10 Eylül 2019 tarihinde hem Xbox One hem de PC için çıkışını gerçekleştirecek. Gears 4 ile çuvallayan seriyi Gears 5 ile toplamaya çalışacak olan Microsoft, bugün oyunun PC için sistem gereksinimini yayınladı.

Hem AMD hem de Nvidia ekran kartları için ayrı ayrı sistem gereksinimi yayınlayan Microsoft, oyuncuların PC’lerini çok fazla zorlayacak gibi görünüyor.

Minimum özellikler (AMD)

İşletim sistemi: Windows 10 May 2019 Update

İşlemci: AMD FX-6000 Serisi

Ekran kartı: AMD Radeon R9 280 veya RX 560

VRAM: 2GB

RAM: 6GB

HDD: 15GB

Minimum özellikler (Nvidia)

İşletim sistemi: Windows 10 May 2019 Update

İşlemci: Intel i3 Skylake

Ekran kart: Nvidia GTX 760 veya GTX 1050

VRAM: 2GB

RAM: 6GB

HDD: 15GB

Önerilen özellikler (AMD)

İşletim sistemi: Windows 10 May 2019 Update

İşlemci: AMD Ryzen 3

Ekran kartı: AMD Radeon RX 570 veya RX 5700

VRAM: 4GB

RAM: 8GB

HDD: 15GB

Önerilen özellikler (Nvidia)



İşletim sistemi: Windows 10 May 2019 Update

İşlemci: Intel i5 Skylake

Ekran kartı: Nvidia GTX 970 veya GTX 1660 Ti

VRAM: 4GB

RAM: 8GB

HDD: 15GB

İdeal özellikler (AMD)

İşletim sistemi: Windows 10 May 2019 Update

İşlemci: AMD Ryzen 7

Ekran kartı: AMD Radeon VII

VRAM: 8GB

RAM: 16GB

HDD: 15GB + SSD

İdeal özellikler (Nvidia)

İşletim sistemi: Windows 10 May 2019 Update

şlemci: Intel i7 Skylake

Ekran kartı: Nvidia GTX 2080

VRAM: 8GB

RAM: 16GB

HDD: 15GB + SSD

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