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Gears 5 sistem gereksinimleri bugün resmi olarak açıklandı

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TEKNOLOJİ  | 11.07.2019 08:50 | Son Güncelleme

Bakalım merakla beklenen Gears 5’i PC’niz kaldıracak mı? İşte Gears 5 sistem gereksinimi!

Gears 5 sistem gereksinimleri bugün resmi olarak açıklandı

Xbox E3 2019 etkinliğinde tekrardan gösterilen Gears 5, 10 Eylül 2019 tarihinde hem Xbox One hem de PC için çıkışını gerçekleştirecek. Gears 4 ile çuvallayan seriyi Gears 5 ile toplamaya çalışacak olan Microsoft, bugün oyunun PC için sistem gereksinimini yayınladı.

Hem AMD hem de Nvidia ekran kartları için ayrı ayrı sistem gereksinimi yayınlayan Microsoft, oyuncuların PC’lerini çok fazla zorlayacak gibi görünüyor.

Minimum özellikler (AMD)

  • İşletim sistemi: Windows 10 May 2019 Update
  • İşlemci: AMD FX-6000 Serisi
  • Ekran kartı: AMD Radeon R9 280 veya RX 560
  • VRAM: 2GB
  • RAM: 6GB
  • HDD: 15GB

Minimum özellikler (Nvidia)

  • İşletim sistemi: Windows 10 May 2019 Update
  • İşlemci: Intel i3 Skylake
  • Ekran kart: Nvidia GTX 760 veya GTX 1050
  • VRAM: 2GB
  • RAM: 6GB
  • HDD: 15GB

Önerilen özellikler (AMD)

  • İşletim sistemi: Windows 10 May 2019 Update
  • İşlemci: AMD Ryzen 3
  • Ekran kartı: AMD Radeon RX 570 veya RX 5700
  • VRAM: 4GB
  • RAM: 8GB
  • HDD: 15GB

Önerilen özellikler (Nvidia)

  • İşletim sistemi: Windows 10 May 2019 Update
  • İşlemci: Intel i5 Skylake
  • Ekran kartı: Nvidia GTX 970 veya GTX 1660 Ti
  • VRAM: 4GB
  • RAM: 8GB
  • HDD: 15GB

İdeal özellikler (AMD)

  • İşletim sistemi: Windows 10 May 2019 Update
  • İşlemci: AMD Ryzen 7
  • Ekran kartı: AMD Radeon VII
  • VRAM: 8GB
  • RAM: 16GB
  • HDD: 15GB + SSD

  • İdeal özellikler (Nvidia)

  • İşletim sistemi: Windows 10 May 2019 Update
  • şlemci: Intel i7 Skylake
  • Ekran kartı: Nvidia GTX 2080
  • VRAM: 8GB
  • RAM: 16GB
  • HDD: 15GB + SSD

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Anahtar Kelimeler:
Gears 5 gears 5 sistem gereksinimleri

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