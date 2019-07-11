Gears 5 sistem gereksinimleri bugün resmi olarak açıklandı

Xbox E3 2019 etkinliğinde tekrardan gösterilen Gears 5, 10 Eylül 2019 tarihinde hem Xbox One hem de PC için çıkışını gerçekleştirecek. Gears 4 ile çuvallayan seriyi Gears 5 ile toplamaya çalışacak olan Microsoft, bugün oyunun PC için sistem gereksinimini yayınladı.
Hem AMD hem de Nvidia ekran kartları için ayrı ayrı sistem gereksinimi yayınlayan Microsoft, oyuncuların PC’lerini çok fazla zorlayacak gibi görünüyor.
Minimum özellikler (AMD)
Minimum özellikler (Nvidia)
Önerilen özellikler (AMD)
Önerilen özellikler (Nvidia)
İdeal özellikler (AMD)
İdeal özellikler (Nvidia)
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