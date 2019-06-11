Gears POP! bugün App Store ve Play Store’da ön siparişe sunuldu

2 Eylül 2019 tarihinde ücretsiz olarak çıkacak olan oyun büyük olasılıkla Türkçe dil desteğine de sahip olacak. Mobil cihazlarda Gears of War ve Funko Pop! Gears evreninde bomba gibi, gerçek zamanlı çok oyunculu savaşlar sunmak için ilk kez güçlerini birleştirdi.

Her biri çok tatlı Funko Pop! vinil tasarımıyla yaratılan, simgeleşmiş onlarca Gears of War kahramanını ve kötü adamını toplayarak yükselt. Muhteşem ekibini kurarak yüksek tempolu taktik siper savaşında dünyanın dört bir tarafındaki diğer koleksiyonculara ve yarışmacılara karşı savaşacağın Arena’da zafere taşı!

OYUN NELER SUNUYOR?



Simgeleşmiş Gears savaş alanlarında gerçek zamanlı PVP saldırılarıyla üstünlük mücadelesi ver.

Her biri özgün Funko Pop! tasarımlarıyla hayat bulan 30’un üzerinde Gears of War karakteri, emirlerini bekliyor.

COG ve Locust birimlerini daha önce hiç görülmemiş şekilde karıştırıp eşleştirerek ekibini istediğin gibi kur.

Savaş alanını Gudubetlerle dolduran yıkıcı Taayyün Deliği gibi güçlü “Süper Yeteneklerle” savaşın gidişatını değiştir.

Arenalarda savaş ve büyük liglere girerek dünyanın en iyi oyuncularına meydan oku ve daha iyi ödüller için mücadele et.

Yeni ekipleri denemek ve stratejilerini daha iyi hale getirmek için yapay zekaya karşı hünerlerini test et.

FIFA 20 sistem gereksinimi açıklandı!

