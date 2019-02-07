Gebelik sırasındaki farklı renkteki akıntılar ne anlama geliyor?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Çağlar Helvacıoğlu bu konuda şu bilgileri verdi:

NORMAL AKINTI NASILDIR?

Gebelik döneminde akıntı olması normaldir. Ancak bazı renkteki vajinal akıntılar normal bazıları ise bir enfeksiyonun ya da başka bir sorunun habercisi olabilir. Sağlıklı vajinal salgı, koyu ve şeffaftır. Hafif bir kokusu vardır. Gebelikte olan hormonal değişikliklerle salgının miktarı artarak, rahmi ve vajinayı enfeksiyonlardan korur.

Gebeliğin son haftasında akıntı en yoğun halde bulunur ve pembe mukus içerebilir. Mukus, tipik olarak yapışkan ve jöle kıvamındadır. Vücudun doğum için hazır olduğunu gösterir.

Vajinal akıntının farklı renklerde olması farklı sağlık durumlarının belirtisi olabilir. Bunları şu şekilde sınıflandırabiliriz:

ŞEFFAF YA DA SÜT BEYAZI

Bu renk, özellikle kokusu hafif ise genellikle normal ve sağlıklı bir akıntıdır. Bununla birlikte yoğunluk ya da miktarındaki bir değişiklik bir sorun olduğu anlamına gelebilir.

Özellikle şeffaf akıntı, su gelmesi ile karıştırılır. Bu yüzden şeffaf akıntı, erken doğum belirtisi olabilir.