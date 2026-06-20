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Gece başlayan büyük kaçış! Van Gölü’nde hareketlilik başladı

Van Gölü’nün eşsiz canlılarından inci kefalleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da üremek için zorlu göç yolculuğunu sürdürüyor. Akıntının tersine yüzerek tatlı sulara ulaşmaya çalışan milyonlarca balık, özellikle gece saatlerinde oluşturduğu etkileyici görüntülerle dikkat çekiyor.

Gece başlayan büyük kaçış! Van Gölü’nde hareketlilik başladı

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali, üremek için her yıl tatlı sulara göç ediyor.

Bu kapsamda 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağıyla balıklar, üreme döneminde jandarma, polis, sahil güvenlik ve Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerinin sıkı denetimleri ile korunuyor.

Gece başlayan büyük kaçış! Van Gölü’nde hareketlilik başladı 1

Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzen inci kefallerinin gece yolculuğu da güzel görüntüler sunuyor. Göçün en yoğun yaşandığı noktalardan biri olan Erciş ilçesindeki Deliçay'da gece saatlerinde dikkat çekici hareketlilik yaşanıyor.

Gece başlayan büyük kaçış! Van Gölü’nde hareketlilik başladı 2

Gündüz saatlerinde görülmesi zor olan balık sürüleri, karanlığın çökmesiyle birlikte suyun içinde adeta görünmez bir nehir oluşturuyor.

Gece başlayan büyük kaçış! Van Gölü’nde hareketlilik başladı 3

"SON 10 YILIN EN UZUN SÜREN GÖÇLERDEN BİRİNİ YAŞIYORUZ"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, inci kefalinin göçünün doğanın en etkileyici olaylarından biri olduğunu belirterek, "20 santimetrelik bir balık, gölde onlarca kilometre yol katettikten sonra akarsuların 20-30 kilometre yukarısına kadar çıkabiliyor. Bu yıl kışın yoğun kar yağışı nedeniyle derelerde su seviyesi yüksek kaldı. Bu nedenle son 10 yılın en uzun süren göçlerinden birini yaşıyoruz" dedi.

Gece başlayan büyük kaçış! Van Gölü’nde hareketlilik başladı 4

"GECE KENDİLERİNİ DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORLAR"

Gece saatlerinde göçün daha da yoğunlaştığını ifade eden Doç. Dr. Akkuş, "Balıklar gece kendilerini daha güvende hissediyor. Gündüz martılar ve diğer avcılarla mücadele ederken, gecenin karanlığı onlar için koruyucu bir örtü görevi görüyor. Bu nedenle gece yaşanan göç yoğunluğu gündüze göre 2, hatta 3 katına çıkabiliyor. Şu anda Bendimahi (Deliçay) Çayı'nda milyonlarca inci kefalinin yukarıya doğru ilerlediğine tanıklık ediyoruz. Koruma çalışmaları sayesinde bu mucizevi yolculuğun her yıl daha fazla balıkla devam etmesini umut ediyoruz" dedi.

Gece başlayan büyük kaçış! Van Gölü’nde hareketlilik başladı 5

Gece başlayan büyük kaçış! Van Gölü’nde hareketlilik başladı 6

Gece başlayan büyük kaçış! Van Gölü’nde hareketlilik başladı 7


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü İnci kefali
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