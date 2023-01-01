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Gece Gündüz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yılbaşı gecesi yayınlanacak Gece Gündüz filmi nerede çekildi?

01.01.2023 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece Gündüz filmi yılbaşı gecesi ATV ekranlarında yayınlanacak. Film izleyerek yeni yıla girmek isteyen sinema severler Gece Gündüz filminin konusu ve oyuncularını araştırmaya başladılar. Peki, Gece Gündüz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yılbaşı gecesi yayınlanacak Gece Gündüz filmi nerede çekildi?

Gece Gündüz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yılbaşı gecesi yayınlanacak Gece Gündüz filmi nerede çekildi?

Başrollerini Tom Cruise ve Cameron Diaz'ın paylaştığı Gece Gündüz (Knight Day) filmi Bu gece 00.20'de ATV ekranlarında seyirciyle buluştu. Gece Gündüz filminin yönetmenliğini James Mangold üstlenirken, senaristliğini ise Patrick O'Neill'a ait. 2010 yapımı film komedi ve aksiyon türünü ele alıyor.

GECE GÜNDÜZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

June, sevimli, hoş, tekdüze bir yaşam sürmesinin yanı sıra yalnızlığı ile barışık bir şekilde günlerini geçiren genç bir kadındır. Bu sıradanlık çerçevesinde hayat süren June (Cameron Diaz), kız kardeşinin evliliği için tatlı bir telaş içinde, büyük güne hazırlık yapmaktadır. Tesadüf eseri gizli bir ajan olan Milner (Tom Cruise) ile karşılaşır. June, Milner'la tanışmalarının ardından bir yandan tehlikeli bir yandan da eğlenceli bir dizi maceranın içine düşer. Ama ne yaparsa yapsınlar, tesadüfler onları hep bir araya getirecektir.

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GECE GÜNDÜZ FİLMİ OYUNCULARI

Cameron Diaz

Tom Cruise

Peter Sarsgaard

Jordi Mollà

GECE GÜNDÜZ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Gece Gündüz filmi Avusturya, İspanya, ABD ve Jamaika'da, 2010 yılında çekilmiştir.

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Cameron Diaz gece gündüz

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