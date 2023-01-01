Gece Gündüz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yılbaşı gecesi yayınlanacak Gece Gündüz filmi nerede çekildi?

Başrollerini Tom Cruise ve Cameron Diaz'ın paylaştığı Gece Gündüz (Knight Day) filmi Bu gece 00.20'de ATV ekranlarında seyirciyle buluştu. Gece Gündüz filminin yönetmenliğini James Mangold üstlenirken, senaristliğini ise Patrick O'Neill'a ait. 2010 yapımı film komedi ve aksiyon türünü ele alıyor.
June, sevimli, hoş, tekdüze bir yaşam sürmesinin yanı sıra yalnızlığı ile barışık bir şekilde günlerini geçiren genç bir kadındır. Bu sıradanlık çerçevesinde hayat süren June (Cameron Diaz), kız kardeşinin evliliği için tatlı bir telaş içinde, büyük güne hazırlık yapmaktadır. Tesadüf eseri gizli bir ajan olan Milner (Tom Cruise) ile karşılaşır. June, Milner'la tanışmalarının ardından bir yandan tehlikeli bir yandan da eğlenceli bir dizi maceranın içine düşer. Ama ne yaparsa yapsınlar, tesadüfler onları hep bir araya getirecektir.
Cameron Diaz
Tom Cruise
Peter Sarsgaard
Jordi Mollà
Gece Gündüz filmi Avusturya, İspanya, ABD ve Jamaika'da, 2010 yılında çekilmiştir.