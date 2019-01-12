Gece klimadan ses duyan çift, içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

Avustralya Melbourne'de klimanın içinden ses geldiğini duyan bir gidip baktıklarında çift klimada bir yılanın olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Hızlıca profesyonel yılan avcısı Stewart Gatt'ı çağırdılar. Yılan avcısı yaptığı çalışma sonrasında klimanın içindeki yılanı çıkarmayı başardı.

Yılan avcısı, yılanın klimada saklanması için birkaç neden olabileceğini söyledi. Bunlardan birinin dışarıda fareleri takip ederek duvarın dışındaki tesisattan içeri girmiş olabileceği idi. Veya yaz aylarında yılanların da serin bir yer aradıklarını ve bu yüzden taşların altı, duvar araları ve olabilecek serin yerleri seçmeleri sonucu bu durumun meydana gelebileceği oldu.

Saldırgan yılan, zamanında fark edilmesi sonucu herhangi bir sorun yaşanmadan profesyonel avcı tarafından yakalandı.



