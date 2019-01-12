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Gece klimadan ses duyan çift, içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 12.01.2019 16:58 | Son Güncelleme

Avustralya'da gece evin klimasından ses duyan çift karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Yaşanan sıcakların da etkisiyle klimanın içinde saldırgan bir yılanın hareket ettiğini gördüler. Hemen ekiplere haber verdiler. Gelen görevlinin yılanı klimadan çıkardığı anları da videoya kaydedip paylaştılar.

Avustralya Melbourne'de klimanın içinden ses geldiğini duyan bir gidip baktıklarında çift klimada bir yılanın olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Hızlıca profesyonel yılan avcısı Stewart Gatt'ı çağırdılar. Yılan avcısı yaptığı çalışma sonrasında klimanın içindeki yılanı çıkarmayı başardı.

Yılan avcısı, yılanın klimada saklanması için birkaç neden olabileceğini söyledi. Bunlardan birinin dışarıda fareleri takip ederek duvarın dışındaki tesisattan içeri girmiş olabileceği idi. Veya yaz aylarında yılanların da serin bir yer aradıklarını ve bu yüzden taşların altı, duvar araları ve olabilecek serin yerleri seçmeleri sonucu bu durumun meydana gelebileceği oldu.

Saldırgan yılan, zamanında fark edilmesi sonucu herhangi bir sorun yaşanmadan profesyonel avcı tarafından yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
avustralya yılan klima

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