Gece Kralı gerçekte nasıl görünüyor?

Dünyada izlenme rekorları kıran 8. sezonuyla ortalığı kasıp kavuran dizi Game of Thrones'un kötü karakterlerinden Gece Kralı'nın gerçekte nasıl göründüğünü ve kim olduğunu biliyor muydunuz?

Ak gezenlerin kralı işte gerçekte böyle görünüyor...

Korkunç Gece Kralının arkasındaki adam Vladimir Furdik.

1 Temmuz 1970 yılında Slovakya'da dünyada gelen Vladimir Furdik, Game of Thrones dizisindeki ak gezenlerin kralı olan Night King karakteri ile hayatımıza girdi.

Tabi 8 sezon boyunca dizide kostüm ve makyajla gördüğümüz Furdik, dizinin korkunç ve kötü karakteri olarak hafızalarımızda yer etti.

Aslında o kadar korkunç değilmiş değil mi?





