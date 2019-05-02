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Gece Kralı gerçekte nasıl görünüyor?

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 02.05.2019 10:24 | Son Güncelleme

Game of Thrones dizisinin kötü karakteri Night King (Gece Kralı) gerçek hayatta nasıl görünüyor hiç merak ettiniz mi? İşte yanıtı...

Gece Kralı gerçekte nasıl görünüyor?

Dünyada izlenme rekorları kıran 8. sezonuyla ortalığı kasıp kavuran dizi Game of Thrones'un kötü karakterlerinden Gece Kralı'nın gerçekte nasıl göründüğünü ve kim olduğunu biliyor muydunuz?

Ak gezenlerin kralı işte gerçekte böyle görünüyor...

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Korkunç Gece Kralının arkasındaki adam Vladimir Furdik.

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1 Temmuz 1970 yılında Slovakya'da dünyada gelen Vladimir Furdik, Game of Thrones dizisindeki ak gezenlerin kralı olan Night King karakteri ile hayatımıza girdi.

dark king

Tabi 8 sezon boyunca dizide kostüm ve makyajla gördüğümüz Furdik, dizinin korkunç ve kötü karakteri olarak hafızalarımızda yer etti.

night king

Aslında o kadar korkunç değilmiş değil mi?

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