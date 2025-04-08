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Gece kulübünde facia! Çatı, dans pistinin üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Gece kulübünde facia! Çatı, dans pistinin üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
Jale Uslu

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da popüler bir gece kulübünün çatısı çöktü. Olayda 13 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. Olay yerel saatle gece 02:00 sularında Jet Set adlı eğlence mekanında meydana geldi.

Yerel saatle dün gece 02:00 sularında popüler eğlence mekanı Jet Set'te meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, kalabalık dans pistinde canlı müzik performansı devam ederken çatı aniden çöktü.

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Gece kulübünde bulunan bir kişinin çektiği ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, çökme anından hemen önce dans pistinin tamamen dolu olduğu görülüyor. Başka bir video kaydında ise, sahne performansı sırasında tavanın müzisyenlerin üzerine düştüğü anlar yer alıyor. Yerel basın, sahnede performans sergileyen grubun saksofoncusunun da hayatını kaybedenler arasında olduğunu doğruladı.

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Bazı kişilerin hala enkaz altında olduğu ve kurtarma ekipleriyle iletişim kurduğu belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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gece kulübü
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