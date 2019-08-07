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Gece uyanıp balık tutmak isteyen minik Evren'in görüntüleri gülümsetti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 07.08.2019 14:40 | Son Güncelleme

Denizli'nin Tavas ilçesinde, gece uyanıp ısrarla balık tutmaya gitmek isteyen ve bunun için gözyaşı döken 21 aylık Evren Günay'ın o anları, yakınlarınca görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, gülümsetti.

Nikfer Mahallesi'nde yaşayan düğün fotoğrafçısı Sinan Günay'ın 21 aylık oğlu Evren, dün saat 02.00 sıralarında uyandı. Babasının balık avcılığı hobisi gereği oltalarla birlikte büyüyen Evren, yatağından kalkıp balık tutmaya gitmek istediğini söyledi. Ağlayarak gözyaşı döken oğlunu bir türlü saatin geç olduğuna ikna edemeyen Sinan Günay, evdeki iki oltasını da alıp Evren'i ilçede bulunan Aydoğdu Gölü'ne götürdü. Gölde olta hazırlığı yaparken uyuyakalan oğlunu gören baba Günay, Evren'i yeniden eve geri getirdi. Sabah uyanan Evren, tekrar balık tutmak istediğini söyledi. Günay oğlunu tekrar göle getirdi. Oltayı eline alan Evren, babasıyla birlikte balık tutmaya çalıştı.

Öte yandan Evren'in, gece balık tutmaya gitmek istediği için ağladığı o anların videosu, yakınları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Evren'in o anları, izleyenleri gülümsetti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli balık

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