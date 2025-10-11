SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Gece yarısı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın borçları belli oldu... İşte en borçlu kulüp

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na mali tablolarını bildirdi. Yapılan açıklamalara göre Üç Büyükler’in toplam borcu 60,9 milyar TL’ye ulaştı. Galatasaray 24,3 milyar TL ile en borçlu kulüp olurken, Fenerbahçe’nin 18,8 ve Beşiktaş’ın 17,8 milyar TL borcu bulunuyor. İşte detaylar...

Gece yarısı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın borçları belli oldu... İşte en borçlu kulüp
Berker İşleyen

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gece yarısı mali tablolarla ilgili açıklamada bulundu. Ligimizin dev kulüpleri yaptıkları bu açıklamayla borçluluk durumlarını duyurdu.

EN BORÇLU GALATASARAY

Gece yarısı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ın borçları belli oldu... İşte en borçlu kulüp 1

Yapılan bildirilerin ardından Üç Büyükler'in toplam borçları belli oldu. Yapılan bildirime göre Galatasaray, borç miktarı bakımından zirvede yer alırken, onu Fenerbahçe ve Beşiktaş takip etti.

İŞTE 3 BÜYÜKLERİN TOPLAM BORÇLARI:

Gece yarısı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ın borçları belli oldu... İşte en borçlu kulüp 2

📌31 Ağustos 2025 itibariyle kulüp borcunun 24.3 milyar TL olduğunu açıkladı.

📌Fenerbahçe, 31 Ağustos 2025 itibariyle kulüp borcunun 18.8 milyar TL olduğunu duyurdu.

📌Beşiktaş, 31 Ağustos 2025 itibarıyla toplam borcun 17.8 milyar TL olduğunu bildirdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son maç bardağı taşırdı... Yıldız isim takımda kaldığına bin pişman oldu: Devre arası ayrılık!Son maç bardağı taşırdı... Yıldız isim takımda kaldığına bin pişman oldu: Devre arası ayrılık!
Fenerbahçe Beko üst üste ikinci yenilgisini yaşadıFenerbahçe Beko üst üste ikinci yenilgisini yaşadı
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek son dakika beşiktaş fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.