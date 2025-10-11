Gece yarısı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın borçları belli oldu... İşte en borçlu kulüp

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gece yarısı mali tablolarla ilgili açıklamada bulundu. Ligimizin dev kulüpleri yaptıkları bu açıklamayla borçluluk durumlarını duyurdu.

EN BORÇLU GALATASARAY

Yapılan bildirilerin ardından Üç Büyükler'in toplam borçları belli oldu. Yapılan bildirime göre Galatasaray, borç miktarı bakımından zirvede yer alırken, onu Fenerbahçe ve Beşiktaş takip etti.

İŞTE 3 BÜYÜKLERİN TOPLAM BORÇLARI:

📌31 Ağustos 2025 itibariyle kulüp borcunun 24.3 milyar TL olduğunu açıkladı.

📌Fenerbahçe, 31 Ağustos 2025 itibariyle kulüp borcunun 18.8 milyar TL olduğunu duyurdu.

📌Beşiktaş, 31 Ağustos 2025 itibarıyla toplam borcun 17.8 milyar TL olduğunu bildirdi.