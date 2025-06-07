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Gece yarısı açıklandı! Galatasaray taraftarını yıkan haber geldi... Teklifi bu kez kabul etti! Osimhen'i açıkladılar

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Victor Osimhen transferi görüşmelerinde yeni gelişmeler yaşandı. İtalyan gazeteci Di Marzio, Osimhen'in Al-Hilal'in teklifini kabul ettiğini, Napoli ile Suudi Arabistan temsilcisi arasındaki bonservis farkının da 5 milyon euroya kadar indiğini duyurdu. Yağız Sabuncuoğlu da Victor Osimhen'in bugün İstanbul'dan ayrılacağını açıkladı.

Gece yarısı açıklandı! Galatasaray taraftarını yıkan haber geldi... Teklifi bu kez kabul etti! Osimhen'i açıkladılar
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi, sezon başında Napoli’den kiralık olarak kadroya katılan Nijeryalı yıldız santrfor Victor Osimhen.

TARAFTARLARIN GÖZDESİ OLDU

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Osimhen, sahadaki etkileyici performansı ve Galatasaray’a olan bağlılığını gösteren açıklamalarıyla taraftarların sevgisini kazandı. 41 resmi maçta 37 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çeken yıldız oyuncu, takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

GECE YARISI AÇIKLADILAR

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Fabrizio Romano’nun haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Osimhen için teklifini artırdı. Napoli’ye 70 milyon euronun üzerinde bir bonservis öneren Al-Hilal, oyuncuya da iyileştirilmiş bir maaş paketi sundu. Gianluca Di Marzio’ya göre ise Osimhen, Al-Hilal’in teklifini kabul etti ve artık kulüpler arasındaki anlaşmayı bekliyor.

ACELE EDİYORLAR

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Al-Hilal, transferi tamamlamak için acele ediyor. Suudi Arabistan’da yaz transfer dönemi 20 Temmuz’da açılacak, ancak FIFA’nın Dünya Kulüpler Kupası’na katılacak takımlar için tanıdığı 1-10 Haziran ek transfer dönemi, Al-Hilal’e avantaj sağlıyor.

Teknik direktör Simone Inzaghi’nin Osimhen’i kadroda görme isteği, transfer sürecini hızlandırıyor. Al-Hilal’in bu transferi tamamlamak için yalnızca üç günü kaldı.

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transfer son dakika galatasaray Osimhen
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