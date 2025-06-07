Gece yarısı açıklandı! Galatasaray taraftarını yıkan haber geldi... Teklifi bu kez kabul etti! Osimhen'i açıkladılar

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi, sezon başında Napoli’den kiralık olarak kadroya katılan Nijeryalı yıldız santrfor Victor Osimhen.

TARAFTARLARIN GÖZDESİ OLDU

Osimhen, sahadaki etkileyici performansı ve Galatasaray’a olan bağlılığını gösteren açıklamalarıyla taraftarların sevgisini kazandı. 41 resmi maçta 37 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çeken yıldız oyuncu, takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

GECE YARISI AÇIKLADILAR

Fabrizio Romano’nun haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Osimhen için teklifini artırdı. Napoli’ye 70 milyon euronun üzerinde bir bonservis öneren Al-Hilal, oyuncuya da iyileştirilmiş bir maaş paketi sundu. Gianluca Di Marzio’ya göre ise Osimhen, Al-Hilal’in teklifini kabul etti ve artık kulüpler arasındaki anlaşmayı bekliyor.

ACELE EDİYORLAR

Al-Hilal, transferi tamamlamak için acele ediyor. Suudi Arabistan’da yaz transfer dönemi 20 Temmuz’da açılacak, ancak FIFA’nın Dünya Kulüpler Kupası’na katılacak takımlar için tanıdığı 1-10 Haziran ek transfer dönemi, Al-Hilal’e avantaj sağlıyor.

Teknik direktör Simone Inzaghi’nin Osimhen’i kadroda görme isteği, transfer sürecini hızlandırıyor. Al-Hilal’in bu transferi tamamlamak için yalnızca üç günü kaldı.