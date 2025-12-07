SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Gece yarısı yaşandı! Galataaray takım otobüsüne taşlı saldırı: Kulüpten resmi açıklama geldi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nı taşıyan otobüs, Bursaspor deplasmanı dönüşünde kimliği belirsiz bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, kulüp otobüs değişiminin ardından kafilenin güvenli şekilde İstanbul’a döndüğünü açıkladı. İşte detaylar...

Gece yarısı yaşandı! Galataaray takım otobüsüne taşlı saldırı: Kulüpten resmi açıklama geldi
Berker İşleyen

Galatasaray Kulübü, Erkek Basketbol Takımı’nı taşıyan otobüsün Bursa deplasmanı dönüşünde saldırıya uğradı.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Bursaspor Basketbol maçı sonrasında İstanbul’a dönüş yoluna çıkan takım kafilesinin otobüsü, bir grup kişinin taşlı saldırısına maruz kaldı.

RESMİ AÇIKLAMA

Gece yarısı yaşandı! Galataaray takım otobüsüne taşlı saldırı: Kulüpten resmi açıklama geldi 1

Sarı-kırmızılı ekip, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bilgilendirmede, "Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası kafilemizi taşıyan otobüs dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğramıştır." ifadelerine yer verdi. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma bilgisi paylaşılmazken, maddi hasar oluştuğu belirtildi.

OTOBÜS DEĞİŞTİRİLDİ

Kulübün aktardığı bilgiye göre, zarar gören aracın yerine yeni bir otobüs temin edildi. Açıklamanın devamında, "Takımımız otobüs değişimi sonrası İstanbul'a doğru yoluna devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denilerek kafilenin yolculuğunun güvenli şekilde devam ettiği bildirildi.

Gece yarısı yaşandı! Galataaray takım otobüsüne taşlı saldırı: Kulüpten resmi açıklama geldi 2

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BEKLENİYOR

Saldırının ardından emniyet birimlerinin bölgede inceleme başlatması bekleniyor. Galatasaray cephesi ise olayın takipçisi olacaklarını belirtiyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tedesco: "Forvetlerime inanıyorum"Tedesco: "Forvetlerime inanıyorum"
Çaykur Rizespor'dan hakem kararlarına tepkiÇaykur Rizespor'dan hakem kararlarına tepki
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa Basketbol son dakika galatasaray otobüs saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.