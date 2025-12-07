Gece yarısı yaşandı! Galataaray takım otobüsüne taşlı saldırı: Kulüpten resmi açıklama geldi

Galatasaray Kulübü, Erkek Basketbol Takımı’nı taşıyan otobüsün Bursa deplasmanı dönüşünde saldırıya uğradı.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Bursaspor Basketbol maçı sonrasında İstanbul’a dönüş yoluna çıkan takım kafilesinin otobüsü, bir grup kişinin taşlı saldırısına maruz kaldı.

RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı ekip, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bilgilendirmede, "Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası kafilemizi taşıyan otobüs dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğramıştır." ifadelerine yer verdi. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma bilgisi paylaşılmazken, maddi hasar oluştuğu belirtildi.

OTOBÜS DEĞİŞTİRİLDİ

Kulübün aktardığı bilgiye göre, zarar gören aracın yerine yeni bir otobüs temin edildi. Açıklamanın devamında, "Takımımız otobüs değişimi sonrası İstanbul'a doğru yoluna devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denilerek kafilenin yolculuğunun güvenli şekilde devam ettiği bildirildi.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BEKLENİYOR

Saldırının ardından emniyet birimlerinin bölgede inceleme başlatması bekleniyor. Galatasaray cephesi ise olayın takipçisi olacaklarını belirtiyor.