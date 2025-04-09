Boykot çağrısı yapmıştı! Galatasaray kaptanı İlkin Aydın'dan Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken hareket... O pankartı tutmadı

Hakkındaki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için başlatılan protesto gösterileri boykot çağrılarıyla devam etmişti. Özellikle üniversiteli gençler tarafından başlatılan 'Tüketimi durduma çağrısı' CHP lideri Özgür Özel'in de gündemine girmiş ve ülke gündeminin bir numaralı konusu haline gelmişti.

BOYKOTA DESTEK VERMİŞTİ

Bu boykot çağrısına birçok sanatçı ve sporcu da yaptıkları paylaşımlar ile destek verdi. Boykota destek veren isimlerden biri de Galatasaray Kadın Voleybol Takımının kaptanı İlkin Aydın olmuştu.

Boykot çağrısıyla gündeme gelen Galatasaray Voleybol takımı kaptanı İlkin Aydın, polis teşkilatının 180. yıldönümü için açılan pankartı tutmadı! İşte o anlar... pic.twitter.com/YnXOo4Wwsk — Mynet (@mynet) April 9, 2025

Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 Nisan Çarşamba günü alışveriş yapmayacağını belirtmiş ve boykota destek vermişti.

İLKİN AYDIN'DAN FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Başarılı sporcu bugün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta dikkat çeken bir harekette bulundu.

POLİS TEŞKİLATI İÇİN AÇILAN PANKARTI TUTMADI

Aydın, maçtan önce polis teşkilatının 180. yılı içi açılan pankartı tutmadı ve o anlarda eli belinde bekledi.

KAPTANDAN MÜTHİŞ PERFORMANS! GALATASARAY 5.5 YIL SONRA EZELİ RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ

Öte yandan bugün oynanan maçta Galatasaray tarihi bir zafer elde etti. Sarı kırmızılı ekip ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 5.5 yıl sonra mağlup etti. Aydın maçtaki performansıyla Galatasaray'ın maçı kazanmasında büyük bir rol oynadı ve maçın yıldızı oldu. Aydın, 31 sayı kaydederek takımının en skorer oyuncusu oldu.