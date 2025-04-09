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  4. Boykot çağrısı yapmıştı! Galatasaray kaptanı İlkin Aydın'dan Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken hareket... O pankartı tutmadı

Boykot çağrısı yapmıştı! Galatasaray kaptanı İlkin Aydın'dan Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken hareket... O pankartı tutmadı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
09.04.2025 15:07
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sonra başlatılan boykot çağrılarına birçok sanatçı ve sporcu destek vermişti. Bunlardan biri de Galatasaray Kadın Voleybol Takımının kaptanı İlkin Aydın olmuştu. Aydın'dan dikkat çeken bir hareket daha geldi. Başarılı voleybolcu, takımının Fenerbahçe ile karşılaştığı maçtan önce polis teşkilatının 180. yılı için açılan pankartı tutmadı.

Boykot çağrısı yapmıştı! Galatasaray kaptanı İlkin Aydın'dan Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken hareket... O pankartı tutmadı

Hakkındaki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için başlatılan protesto gösterileri boykot çağrılarıyla devam etmişti. Özellikle üniversiteli gençler tarafından başlatılan 'Tüketimi durduma çağrısı' CHP lideri Özgür Özel'in de gündemine girmiş ve ülke gündeminin bir numaralı konusu haline gelmişti.

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BOYKOTA DESTEK VERMİŞTİ

Bu boykot çağrısına birçok sanatçı ve sporcu da yaptıkları paylaşımlar ile destek verdi. Boykota destek veren isimlerden biri de Galatasaray Kadın Voleybol Takımının kaptanı İlkin Aydın olmuştu.

Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 Nisan Çarşamba günü alışveriş yapmayacağını belirtmiş ve boykota destek vermişti.

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İLKİN AYDIN'DAN FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Başarılı sporcu bugün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta dikkat çeken bir harekette bulundu.

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POLİS TEŞKİLATI İÇİN AÇILAN PANKARTI TUTMADI

Aydın, maçtan önce polis teşkilatının 180. yılı içi açılan pankartı tutmadı ve o anlarda eli belinde bekledi.

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KAPTANDAN MÜTHİŞ PERFORMANS! GALATASARAY 5.5 YIL SONRA EZELİ RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ

Öte yandan bugün oynanan maçta Galatasaray tarihi bir zafer elde etti. Sarı kırmızılı ekip ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 5.5 yıl sonra mağlup etti. Aydın maçtaki performansıyla Galatasaray'ın maçı kazanmasında büyük bir rol oynadı ve maçın yıldızı oldu. Aydın, 31 sayı kaydederek takımının en skorer oyuncusu oldu.

Canlı Skor

Galatasaray'dan 5.5 yıl sonra tarihi zafer!Galatasaray'dan 5.5 yıl sonra tarihi zafer!
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Anahtar Kelimeler:
Voleybol fenerbahçe galatasaray
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