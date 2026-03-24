Geçen yıl tamamen kurumuştu! Bu yıl çatlayan topraklar suyla buluştu

Geçtiğimiz yaz aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış nedeniyle tamamen kuruyan gölette su seviyesi sıfıra inerken, balıklar telef olmuş, zemininde derin çatlaklar oluşmuştu. Bölge halkı için hem ekonomik hem de ekolojik anlamda büyük kayıp yaratan bu görüntü, hafızalara kazınmıştı.

Ancak bu yıl etkili olan yağışlar, doğayı yeniden canlandırdı. Kuruyan su kaynakları tek tek dolmaya başlarken, Çakıl Göleti de yeniden su tutarak eski görünümüne kavuşma sürecine girdi.

Göletteki su seviyesinin gözle görülür şekilde yükseldiği, çevresindeki doğal yaşamın da yavaş yavaş geri döndüğü gözlemlendi.

Mahalle muhtarı Mehmet Katırcı, geçen yıl yaşanan kuraklığın hem doğayı hem de hayvancılığı ciddi şekilde etkilediğini hatırlatarak, bu yılki yağışların bölge için umut olduğunu vurguladı. Yağışların sürmesi halinde göletin tamamen dolmasının beklendiğini belirten mahalle sakinleri ise suyun geri dönüşünü “yeniden canlanış” olarak yorumluyor.