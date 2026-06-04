Geçen yıl tek bir tane bile yoktu! Bu yıl kilosu 100 TL'den satışta

Amasya'da uzun yıllardır manav işletmeciliği yapan Atakan Gül, erkenci kiraz hasadının başladığını belirterek, ürünleri uygun fiyatlarla vatandaşla buluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Gül, "Bu yıl erkenci kirazın üretimine başlandı. Fiyatları uygun tutarak ürünümüzü satmaya çalışıyoruz. Bizim işletmemizde kirazın kilosu 50 TL ile 100 TL arasında satılıyor" dedi.

Öte yandan kentte 60 yılı aşkın süredir yarışmaları düzenlenen, coğrafi işaret tesciline sahip Amasya kirazında asıl hasadın ise yaklaşık 10 gün içerisinde başlaması bekleniyor.

AMASYA KİRAZINI FARKLI KILAN ÖZELLİKLER

1. İklim farkı

Amasya'da gündüz ve gece sıcaklıkları arasında belirgin fark bulunur. Bu durum meyvenin daha yavaş olgunlaşmasına, aromasının yoğunlaşmasına, şeker oranının yükselmesine katkı sağlar.

2. Verimli topraklar

Yeşilırmak Vadisi boyunca uzanan alüvyal topraklar meyvecilik için oldukça elverişlidir. Bu da kirazların iri, sulu ve kaliteli olmasına yardımcı olur.

3. Sert ve gevrek doku

Amasya'da yetişen birçok kiraz çeşidi daha dolgun, çatlamaya karşı daha dayanıklı, ısırıldığında gevrek bir yapıya sahip olabilir.

4. Tat dengesi

Sadece tatlı değil, hafif asidite de içerdiği için aroması daha belirgin algılanır. Bu nedenle birçok kişi Amasya kirazının tadını daha "yoğun" bulur.