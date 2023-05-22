'Gecenin en bomba olayı' Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV çekimlerinden sonra Oğuzhan Uğur açıkladı: O soruyu sorunca...

14 Mayıs'ta seçimler öncesi Babala TV adlı YouTube kanalında yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon, siyasilerin katıldığı programlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Cumhurbaşkanlığı seçimi iki tura kalınca Oğuzhan Uğur programa CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etti ve Kılıçdaroğlu bu daveti kabul etti. Son olarak programın çekimleri gerçekleştirildi. Çekimi saatlerce süren programın çarşamba akşamı yayınlanacağı öğrenilirken Oğuzhan Uğur'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

"GECENİN EN BOMBA OLAYI"

Uğur, sosyal medyadan programla ilgili yaptığı paylaşımında "Gecenin en bomba olayı, sahte bir hesabın tivitırda sohbet odası açıp, Mevzular Açık Mikrofon Kemal Kılıçdaroğlu yayını diye başlık atıp, salondan canlı yayın yapıyorum diyerek odaya 20 bin insan toplamasıydı. Çekimdeyken çılgınlar gibi bildirim gelmeye başladı telefonuma. Göz ucuyla baktım, herkes “canlı yayın açıldı, müdahale et” diye uyarıyordu mesajla. Konuğumun lafını bölmemek için bekledim." dedi.

"BİRİ 'KAMER GENÇ İLE GÖRÜŞTÜNÜZ MÜ?' SORUSUNU SORUNCA ANCA ANLIYOR İNSANLAR KONUYU"

Devamında ise olayın detaylarını anlatan Uğur "Sonra gerçek ortaya çıktı. Yayın bizim salondan yapılmıyordu. O sahte hesap, Sn. Kılıçdaroğlu’nun 2013 yılında katıldığı Genç Bakış programını açmış internetten, dinletiyordu 20 bin kişiye. Hıhh =)) Biri “Kamer Genç ile görüştünüz mü?” sorusunu sorunca anca anlıyor insanlar konuyu. (İyi ki) Hiç kızmadım, akıllı çocukmuş, bu tiviti okuyorsan bize ulaş. Tam bir içerik üreticisisin gerçekten" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Oğuzhan Uğur, yaptığı diğer bir paylaşımda programın tanıtımının yarın sabah yayınlanacağını, tam bölümün de çarşamba akşamı saat 21.30'da yayınlanacağını duyurdu.