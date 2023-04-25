Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu? Gecenin Ucunda yeni bölüm, final ne zaman? 25 Nisan 2023 Star TV yayın akışı

Gecenin Ucunda final bölümünün yayın saatinde bir değişiklik meydana geldi. İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu edinen Gecenin Ucunda dizisi 26. bölümü ile final yapacak. İşte 25 Nisan 2023 Star TV yayın akışı ile Gecenin yayın saati...
Başrollerinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun yer aldığı Gecenin Ucunda dizisi 26. bölümü ile final yaparak ekranlara veda edecek.
Star TV'nin yayın akışına göre Gecenin Ucunda dizisi Yalı Çapkını dizisinin hemen ardından saat 22:45'de yayınlanacak.
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
22:45 Gecenin Ucunda - Final
02:00 Yerli Dizi Tekrar
04:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan - Tekrar