Gecenin Ucunda dizisinin Macide'si Neslihan Atagül havuz kenarından mini şortlu paylaşım yaptı!

Yaprak Dökümü, Kara Sevda, Sefir'in Kızı gibi dizilerle oyunculuk kariyerinde başarı elde eden Neslihan Atagül, ekranların aranan yüzlerinden biri oldu. Şimdilerde, eşiyle başrolü paylaştığı Gecenin Ucunda adlı dizi çalışmasında olan Atagül, sosyal medya pozuyla da ilgi gördü.

HAVUZ KENARINDAN POZ

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün havuz başı pozu çok konuşuldu.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncunun o pozu kısa sürede 500 bine yakın beğeni aldı.

Atagül'ü, yerli ve yabancı hayranları yorum yağmuruna tuttu.

30 yaşındaki oyuncunun Instagram'da 13.5 milyon takipçisi bulunuyor.

2016'da hayatını birleştirdiği Kadir Doğulu ile evliliği tam gaz devam ediyor.

İşte güzel oyuncunun sosyal medya pozlarından bazıları...





