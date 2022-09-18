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  4. Gecenin Ucunda dizisinin Macide'si Neslihan Atagül havuz kenarından mini şortlu paylaşım yaptı!

Gecenin Ucunda dizisinin Macide'si Neslihan Atagül havuz kenarından mini şortlu paylaşım yaptı!

18.09.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Kadir Doğulu ile Gecenin Ucunda adlı dizide başrolü paylaşan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, bu defa sosyal medya pozuyla ilgi gördü. Kariyeriyle göz önünde olan isimlerin başında gelen Atagül'ün neşeli halleri dikkat çekti.

Gecenin Ucunda dizisinin Macide'si Neslihan Atagül havuz kenarından mini şortlu paylaşım yaptı!

Yaprak Dökümü, Kara Sevda, Sefir'in Kızı gibi dizilerle oyunculuk kariyerinde başarı elde eden Neslihan Atagül, ekranların aranan yüzlerinden biri oldu. Şimdilerde, eşiyle başrolü paylaştığı Gecenin Ucunda adlı dizi çalışmasında olan Atagül, sosyal medya pozuyla da ilgi gördü.

HAVUZ KENARINDAN POZ

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün havuz başı pozu çok konuşuldu.

Gecenin Ucunda dizisinin Macide'si Neslihan Atagül havuz kenarından mini şortlu paylaşım yaptı!

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncunun o pozu kısa sürede 500 bine yakın beğeni aldı.

Gecenin Ucunda dizisinin Macide'si Neslihan Atagül havuz kenarından mini şortlu paylaşım yaptı!

Atagül'ü, yerli ve yabancı hayranları yorum yağmuruna tuttu.

Gecenin Ucunda dizisinin Macide'si Neslihan Atagül havuz kenarından mini şortlu paylaşım yaptı!

30 yaşındaki oyuncunun Instagram'da 13.5 milyon takipçisi bulunuyor.

Gecenin Ucunda dizisinin Macide'si Neslihan Atagül havuz kenarından mini şortlu paylaşım yaptı!

2016'da hayatını birleştirdiği Kadir Doğulu ile evliliği tam gaz devam ediyor.

Gecenin Ucunda dizisinin Macide'si Neslihan Atagül havuz kenarından mini şortlu paylaşım yaptı!

İşte güzel oyuncunun sosyal medya pozlarından bazıları...

Gecenin Ucunda dizisinin Macide'si Neslihan Atagül havuz kenarından mini şortlu paylaşım yaptı!

Gecenin Ucunda dizisinin Macide'si Neslihan Atagül havuz kenarından mini şortlu paylaşım yaptı!

Gecenin Ucunda dizisinin Macide'si Neslihan Atagül havuz kenarından mini şortlu paylaşım yaptı!

Gecenin Ucunda dizisinin Macide'si Neslihan Atagül havuz kenarından mini şortlu paylaşım yaptı!

Gecenin Ucunda dizisinin Macide'si Neslihan Atagül havuz kenarından mini şortlu paylaşım yaptı!

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül
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