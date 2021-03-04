Geceye damga vuran penaltı pozisyonu!

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor karşılaşmasında bir penaltı pozisyonu geceye damga vurdu.

Fenerbahçeli Pelkas, maçın 90+1. dakikasında Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi.

VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen Öztürk, kararını iptal etti ve Yunan futbolcunun topa elle müdahale ettiğini söyledi.

Bu pozisyonun ardından sarı - lacivertli taraftarlar, sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

