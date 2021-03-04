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Geceye damga vuran penaltı pozisyonu!

04.03.2021 21:51 | Son Güncelleme:
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Geceye damga vuran penaltı pozisyonu!

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor maçında bir pozisyon karşılaşmaya damga vurdu.

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor karşılaşmasında bir penaltı pozisyonu geceye damga vurdu.

Fenerbahçeli Pelkas, maçın 90+1. dakikasında Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi.

VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen Öztürk, kararını iptal etti ve Yunan futbolcunun topa elle müdahale ettiğini söyledi.

Bu pozisyonun ardından sarı - lacivertli taraftarlar, sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Hakem elinden geleni yaptı gene fenevi kurtarmak için ama..Nafile
Net elle oyama var karar dogru zaten pelkas yerine gsli biri olsa kırmızı verirdi ona sevinsin fenerliler sarı ile geçiştirdi hakem
Bu adam kırmızı kart göremliydi bi de utanmadan o pozizyonda penaltı bekliyorlar. Hakem sayesinde mağlubiyetten ucuz kurtuldunuz. Bakalım daha nereye kadar hakemle bu ligi götüreceksinz şikeciler...

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