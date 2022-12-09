Geceye Zeynep Bastık ile gelmişti! Edis, Çağla Şıkel ile evlenmek istiyormuş

2015 yılında Emre Altuğ ile boşanan Çağla Şıkel hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Şıkel ve Edis el ele görüntülenmişti. Altın Kelebek'te sunucu Şıkel o gecede kimseye eşlik edemediği için geceye Edis ise Zeynep Bastık ile gelmişti. Edis gecede kimle olursa olsun aklı ise Çağla Şıkel'de imiş.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un iddiasına göre Edis Görgülü Şıkel ile evlenmek istiyor. İşte yazıda yer alan o kısım:

"Bomba bir duyum daha aldım. Edis, yazın Alaçatı'da, Şıkel'e "Ben seninle evlenmek istiyorum" demiş. Şıkel bu teklifi ciddiye almamış ama Edis, ara ara evlilik teklifini yineliyormuş ve bu konuda çok ısrarlıymış. 2015 yılında Emre Altuğ'dan boşanan Şıkel'in, evliliğe sıcak bakmadığını duyuyorum ama Edis'in evlenmek istemesine çok şaşırdım."





