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Geceye Zeynep Bastık ile gelmişti! Edis, Çağla Şıkel ile evlenmek istiyormuş

09.12.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Kelebek gecesine Zeynep Bastık ile gelerek dikkat çeken Edis hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Edis Görgülü, Emre Altuğ ile boşandıktan sonra evliliğe sıcak bakmayan Çağla Şıkel ile evlenmek istiyor. İddialara henüz taraflar yanıt vermedi.

Geceye Zeynep Bastık ile gelmişti! Edis, Çağla Şıkel ile evlenmek istiyormuş

2015 yılında Emre Altuğ ile boşanan Çağla Şıkel hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Şıkel ve Edis el ele görüntülenmişti. Altın Kelebek'te sunucu Şıkel o gecede kimseye eşlik edemediği için geceye Edis ise Zeynep Bastık ile gelmişti. Edis gecede kimle olursa olsun aklı ise Çağla Şıkel'de imiş.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un iddiasına göre Edis Görgülü Şıkel ile evlenmek istiyor. İşte yazıda yer alan o kısım:

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"Bomba bir duyum daha aldım. Edis, yazın Alaçatı'da, Şıkel'e "Ben seninle evlenmek istiyorum" demiş. Şıkel bu teklifi ciddiye almamış ama Edis, ara ara evlilik teklifini yineliyormuş ve bu konuda çok ısrarlıymış. 2015 yılında Emre Altuğ'dan boşanan Şıkel'in, evliliğe sıcak bakmadığını duyuyorum ama Edis'in evlenmek istemesine çok şaşırdım."

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