Geçmek bilmeyen baş ağrısını bıçak gibi kesen yöntemler

Kahve kürünü muhakkak uygulayın



Bir tatlı kaşığı Türk kahvesine 2 çay kaşığı limon suyu koyun ve iki malzemeyi macun kıvamına getirin. Karışımı yedikten sonra ardından bol su için.

Zencefil kürü



4 yemek kaşığı ev yoğurduna 1 tatlı kaşığı toz zencefil ekleyip karıştırın. Karışımı tükettikten yarım saat sonra ağrının hafiflediğini göreceksiniz.

Lavanta buharından faydalanın



Uygulayacağınız buhar yöntemi migren dahil tüm ağrılara çözüm olacak potansiyelde. Bir litre kaynar suyun içerisine 1 tatlı kaşığı lavanta yağı ekleyin. Bu su ile buhar banyosu yapın. İnanılmaz güzel rahatlatan bir yöntem.

Ağrı noktalarına çalışın

Baş ağrısına basınç uygulayarak da azaltmanız mümkün. Bunun için iki kaşınızın tam ortasına işaret parmağınızı bastırın ve 3 santim yukarı kaydırarak burada 30 saniye basınç uygulayarak bekleyin. Aynı işlemi 5-6 defa tekrarlayabilirsiniz.