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Geçmek bilmeyen baş ağrısını bıçak gibi kesen yöntemler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

İş stresi, psikolojik problemler, susuzluk ya da aşırı yorgunluk. Bu saydığımız nedenlerin hepsi baş ağrısına davetiye çıkaran etmenler. İçtiğiniz ilaçlar bile artık fayda etmiyorsa denemeniz gereken bazı doğal yöntemler var...

Geçmek bilmeyen baş ağrısını bıçak gibi kesen yöntemler

Kahve kürünü muhakkak uygulayın

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Bir tatlı kaşığı Türk kahvesine 2 çay kaşığı limon suyu koyun ve iki malzemeyi macun kıvamına getirin. Karışımı yedikten sonra ardından bol su için.

Zencefil kürü

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4 yemek kaşığı ev yoğurduna 1 tatlı kaşığı toz zencefil ekleyip karıştırın. Karışımı tükettikten yarım saat sonra ağrının hafiflediğini göreceksiniz.

Lavanta buharından faydalanın

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Uygulayacağınız buhar yöntemi migren dahil tüm ağrılara çözüm olacak potansiyelde. Bir litre kaynar suyun içerisine 1 tatlı kaşığı lavanta yağı ekleyin. Bu su ile buhar banyosu yapın. İnanılmaz güzel rahatlatan bir yöntem.

Ağrı noktalarına çalışın

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Baş ağrısına basınç uygulayarak da azaltmanız mümkün. Bunun için iki kaşınızın tam ortasına işaret parmağınızı bastırın ve 3 santim yukarı kaydırarak burada 30 saniye basınç uygulayarak bekleyin. Aynı işlemi 5-6 defa tekrarlayabilirsiniz.

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