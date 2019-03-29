YEMEK

Geçmek bilmeyen illete çözüm olan 3 ev yapımı ilaç

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

Oldukça rahatsız edici olan uçuğun acısı da epey dayanılmazdır. Bazı zamanlar geçmesi günler ve hatta haftalar bile alabilir. Ancak şimdi bahsedeceğimiz ev yapımı ilaçlar sayesinde maksimum 1 gün içinde onlardan kurtulmanız mümkün.

Geçmek bilmeyen illete çözüm olan 3 ev yapımı ilaç

Bu sefer mutfağa yemek yapmak için değil, uçuktan kurtaran en doğal ev yapımı ilaçları hazırlamak için giriyoruz sevgili okur...

Genelde dudak ve burun çevresinde kendini gösteren uçuk, yeme ve içme konusunda oldukça problem yaratır. Günlük hayatı olumsuz bir şekilde etkileyen uçuktan en hızlı şekilde kurtulmanın yolu bu ev yapımı tariflerden geçiyor.

Süt ve sarımsak yöntemi

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Antibiyotik ve antiviral etkileri olan sarımsak, lisin içeren sütle birleşince doğal bir ilaç oluyor. Hele ki uçuk başlangıcındaysa bu tedavi çok daha hızlı bir şekilde etki gösterebilir. Bunun için iki adet sarımsağı ezin veya rendeleyin. Ardından içine 2 yemek kaşığı sütü ilave dip karıştırın. Hazırladığınız merhemi uçuğun olduğu bölgeye sürün ve gün içinde tazeleyin.

C vitamini deposu hazırlayın

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Uçuğun boy gösterme nedenlerinden biri de bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ilgilidir. Bu süreçte iyi beslenmek şart. Brokoli, portakal, greyfurt ve kiviyi meyve sıkacağından geçirin ve günde 3 kere bu içeceği tüketin.

Çay ağacı yağı ve aloe vera yöntemi

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Aloe vera jeli uçuk için fayda sağlayan başka bir doğal çözümdür. Çay ağacı ise antiseptik özelliğe sahiptir. Bunun için bir tatlı kaşığı aloe vera jelini ve 1 yemek kaşığı çay ağacı yağını karıştırın. İlgili bölgeye pamuk yardımıyla gün içinde fırsat buldukça uygulayın.


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