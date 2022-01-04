Geçmişi Olmayan Adam filmi konusu nedir? Geçmişi Olmayan Adam oyuncuları kimler?

Geçmişi Olmayan Adam filmi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Filmin konusu ve oyuncuları merak edilirken, oyuncular arasında Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper gibi pek çok başarılı isim yer aldığı biliniyor. Peki Geçmişi Olmayan Adam filmi konusu nedir?

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde bir İtalyan balıkçı teknesi, ölmek üzere bir adamı bularak kurtarır. Genç adam iyileştiğinde, ciddi bir hafıza kaybı geçirdiği anlaşılacaktır. Kim olduğunu ve o hale nasıl düştüğünü hatırlamamaktadır. Kim olduğunu araştırırken de, bazı özel yetenekleri olduğunu fark edecektir.

Genç adamın yakın dövüş ve yabancı dillere inanılmaz yatkınlığı bulunmaktadır. Marie isminde güzel kadının da yardımıyla kendisini öldürmeye çalışan suikastçilerden kaçar ve kimliğini bulmaya çalışır.

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM OYUNCULARI KİMLER?

Filmde oyuncuları arasında bulunan isimler şöyle:

-Matt Damon,

-Franka Potente,

-Chris Cooper,

-Clive Owen,

-Brian Cox.

