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  4. Geçtiğimiz ay futbolu bırakan Marek Hamsik kafaları karıştırdı! Dün akşam milli takımında sahaya çıktı ve bir de asist yaptı...

Geçtiğimiz ay futbolu bırakan Marek Hamsik kafaları karıştırdı! Dün akşam milli takımında sahaya çıktı ve bir de asist yaptı...

18.06.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor’un eski yıldızı Marek Hamsik, geçtiğimiz ay aktif futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu duyurup Trabzonspor formasıyla son maçına çıkmıştı. Yıldız oyuncu Slovakya’nın İzlanda ile oynadığı karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıktı ve bir de asist yaptı.

Marek Hamsik

Marek Hamsik

SLO Slovakya
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor ile futbol kariyerini sonlandıran ve kramponlarını asan Marek Hamsik, milli takımın kamp kadrosuna dahil edildi. Futbolculuğu bıraktığını ve kariyerine antrenör olarak devam edeceğini açıklayan Slovak oyuncunun yaptığı son hareket kafaları karıştırdı.

SAHAYA İLK 11'DE ÇIKTI

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Slovakya’nın İzlanda ile oynadığı maça ilk 11'de çıkan Marek Hamsik, sahada kaldığı dakika boyunca harika bir performans göstererek görenlerden büyük alkış topladı.

BİR DE ASİST YAPTI

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İzlanda'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Slovakya'da ilk golün asistini yapan Marek Hamsik kafaları bir hayli karıştırdı. Sadece Trabzonsporlu taraftarlar değil, Hamsik'in durumunu yakından takip eden hayranları da bu duruma şaştı kaldı. Yıldız oyuncu henüz bu konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı.


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