Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı! Ece Ronay'ın ifadesinde dikkat çeken detaylar: Gürcistan'daki kumarhane sahipleri ile...

Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa ettikten sonra popülerliği artan fenomen Ece Ronay geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Ece Ronay hakimlikteki ifadesiyle yine gündeme geldi. Ronay, "Mehmet'in yavaş yavaş, karanlık diye tabir edebileceğim insanlarla ilişki kurduğunu hatta Gürcistan'daki kumarhane sahipleri ile ilişki kurmaya başladığını duymaya başladım." diye konuştu.

Eski eşi Mehmet Bilir'e ait iş yerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni ifadesinde şunları söyledi:

''Mehmet Erdal Bilir, benim eski eşimdir. Kendisi ile yaklaşık bir yıl evli kaldık. Benim 'Ece Ronay Güzellik Merkezi' isimli iş yerimin isim hakkını kullanmasına ilk başta iznim vardı. Daha sonra benim onayım olmadan başkalarına satmaya başladı. İş yerine gittiğimde pos cihazından veya yapılan ödemelerin Vural Kurtlar isimli şahsa direkt olarak gittiğini gördüm. Mehmet'in yavaş yavaş karanlık diye tabir edebileceğim insanlarla ilişki kurduğunu hatta Gürcistan'daki kumarhane sahipleri ile ilişki kurmaya başladığını duymaya başladım.

"'KURTKÖY ŞUBEN MAIL ORDER YAPIYOR' ŞEKLİNDE BİR MESAJ GELDİ''

Bir gün 'Muhammet Yakut' ismi ile sahte olduğu anlaşılan bir hesaptan hesabıma 'Sen temiz ticaret yapıyorsun. Fakat senin ismin ile çalışan Kurtköy şuben mail order yapıyor.' şeklinde bir mesaj geldi. Ben bu durumu Mehmet'e söyledim. Mehmet benden alacağı olmadığı halde 9 milyon liralık alacağı olduğunu iddia etmektedir. Bunu hatta canlı yayında da açıkça söyledi. Ben Mehmet'in mal varlığının denetlenmesi yönünde paylaşımlar yaptım. Mehmet'in araçlarının 'Akamotor' isimli galeride olduğunu belirttim. Daha sonra burası kurşunlanmış. Ben asla hedef göstermedim.''





