MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı! Ece Ronay'ın ifadesinde dikkat çeken detaylar: Gürcistan'daki kumarhane sahipleri ile...

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı! Ece Ronay'ın ifadesinde dikkat çeken detaylar: Gürcistan'daki kumarhane sahipleri ile...

28.12.2023 11:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski eşi Mehmet Bilir'e ait iş yerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı. Ece Ronay'ın eski kocasına dair iddia ettiği sözler gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa ettikten sonra popülerliği artan fenomen Ece Ronay geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Ece Ronay hakimlikteki ifadesiyle yine gündeme geldi. Ronay, "Mehmet'in yavaş yavaş, karanlık diye tabir edebileceğim insanlarla ilişki kurduğunu hatta Gürcistan'daki kumarhane sahipleri ile ilişki kurmaya başladığını duymaya başladım." diye konuştu.

Eski eşi Mehmet Bilir'e ait iş yerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni ifadesinde şunları söyledi:

fhfhf

''Mehmet Erdal Bilir, benim eski eşimdir. Kendisi ile yaklaşık bir yıl evli kaldık. Benim 'Ece Ronay Güzellik Merkezi' isimli iş yerimin isim hakkını kullanmasına ilk başta iznim vardı. Daha sonra benim onayım olmadan başkalarına satmaya başladı. İş yerine gittiğimde pos cihazından veya yapılan ödemelerin Vural Kurtlar isimli şahsa direkt olarak gittiğini gördüm. Mehmet'in yavaş yavaş karanlık diye tabir edebileceğim insanlarla ilişki kurduğunu hatta Gürcistan'daki kumarhane sahipleri ile ilişki kurmaya başladığını duymaya başladım.

"'KURTKÖY ŞUBEN MAIL ORDER YAPIYOR' ŞEKLİNDE BİR MESAJ GELDİ''

Bir gün 'Muhammet Yakut' ismi ile sahte olduğu anlaşılan bir hesaptan hesabıma 'Sen temiz ticaret yapıyorsun. Fakat senin ismin ile çalışan Kurtköy şuben mail order yapıyor.' şeklinde bir mesaj geldi. Ben bu durumu Mehmet'e söyledim. Mehmet benden alacağı olmadığı halde 9 milyon liralık alacağı olduğunu iddia etmektedir. Bunu hatta canlı yayında da açıkça söyledi. Ben Mehmet'in mal varlığının denetlenmesi yönünde paylaşımlar yaptım. Mehmet'in araçlarının 'Akamotor' isimli galeride olduğunu belirttim. Daha sonra burası kurşunlanmış. Ben asla hedef göstermedim.''

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllar sonra buluştular! Kızları paylaştıYıllar sonra buluştular! Kızları paylaştı
RTÜK'ten flaş Kızıl Goncalar kararı! RTÜK'ten flaş Kızıl Goncalar kararı!
"Çok acayip sorular var" deyip anlatınca şoke etti! Armağan Çağlayan "Cinsel organ" mesajıyla şaştı kaldı"Çok acayip sorular var" deyip anlatınca şoke etti! Armağan Çağlayan "Cinsel organ" mesajıyla şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Ece Ronay sosyal medya Mehmet Ali Erbil ali erbil
En Çok Okunan Haberler
Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? Asgari ücret zammı sonrası ‘makas daraldı’ diyerek duyurdu

Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? Asgari ücret zammı sonrası ‘makas daraldı’ diyerek duyurdu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza!

Asgari ücrete yeni zam gelir mi? 'Yeni hamle' iddiası

Asgari ücrete yeni zam gelir mi? 'Yeni hamle' iddiası

Emekli zammını da duyurdu!

Emekli zammını da duyurdu!

Swinger operasyonunda cezalar belli oldu... Detaylar şaşkına çevirdi

Swinger operasyonunda cezalar belli oldu... Detaylar şaşkına çevirdi

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.