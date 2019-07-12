Geçtiğimiz hafta Twitch’te en çok ne izlendi? (1-7 Temmuz)

Geçtiğimiz hafta Twitch platformunda en çok ne izlendi? Esportsobserver’ın haberine göre geçtiğimiz hafta Twitch’e Just Chatting kanalı damgasını vurdu. Tüm oyunlar arsından sıyrılmayı başaran kategori 16 milyon saat izlenme ile geçtiğimiz haftanın en çok izlenen kanalı oldu.
Geçtiğimiz günlerde 2. Sezon’unu duyuran Apex Legends, Shround’un tekrardan yayınlara başlamasıyla tekrardan en çok izlenen kanallar arasına girdi. İlk çıktığı anda yarattığı etkiyi ve ilgiyi yakalayamamış olsa da Shroud‘un izleyici gücü Apex Legends’ı şimdilik ayakta tutuyor. İlerleyen günlerde yapımcı şirketin oyunu tekrardan eski popülerliğine kavuşturmak için neler yapacağını merakla bekliyoruz. Apex Legends, 4.9 milyon saat ile haftanın en çok izlenen oyunu kategorisi oldu.
Anlık ve toplamda en çok oyuncuya sahip oyunlardan biri olan League of Legends her zaman olduğu gibi kafaya oynuyor. Yeni oyun modu Taktik Savaşları 14.9 milyon saat ile haftanın en çok izlenen oyunu oldu. Ayrıca League of Legends yayınları geçtiğimiz hafta toplamda 12.2 milyon saat izlenmiş. League of Legends bu istatistikle CS:GO’nun ardından haftanın en çok izlenen beşinci oyunu oldu.
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Geçtiğimiz hafta düzenlenen ESL One Köln ile CS: GO, 13.5 milyon saat ile haftanın en çok izlenen dördüncü oyunu oldu. Finalde Vitality’i mağlup eden Team Liquid’in 125.000$’lık büyük ödülü kazanmayı başardığı turnuvada son dönemlerin formda oyuncusu Mathieu ‘ZywOo’ Herbaut turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmişti.
PUBG’nın Battle Royale egemenliğine son veren ve büyük bir kitleye hitap eden Fortnite, Apex Legends’ın ilk çıktığı dönemlerde ufak bir ivme kaybetse de, 13.5 milyon saat ile Twitch’te haftanın en çok izlenen üçüncü oyunu oldu. TEO ACCESS verilerine göre haftanın en çok izlenen ilk 10 kanalı şu şekilde:
TEO ACCESS
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