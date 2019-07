Geçtiğimiz hafta Twitch’te en çok ne izlendi? (1-7 Temmuz)

Geçtiğimiz hafta Twitch platformunda en çok ne izlendi? Esportsobserver’ın haberine göre geçtiğimiz hafta Twitch’e Just Chatting kanalı damgasını vurdu. Tüm oyunlar arsından sıyrılmayı başaran kategori 16 milyon saat izlenme ile geçtiğimiz haftanın en çok izlenen kanalı oldu.

Apex Legends Shroud ile mutlu

Geçtiğimiz günlerde 2. Sezon’unu duyuran Apex Legends, Shround’un tekrardan yayınlara başlamasıyla tekrardan en çok izlenen kanallar arasına girdi. İlk çıktığı anda yarattığı etkiyi ve ilgiyi yakalayamamış olsa da Shroud‘un izleyici gücü Apex Legends’ı şimdilik ayakta tutuyor. İlerleyen günlerde yapımcı şirketin oyunu tekrardan eski popülerliğine kavuşturmak için neler yapacağını merakla bekliyoruz. Apex Legends, 4.9 milyon saat ile haftanın en çok izlenen oyunu kategorisi oldu.

League of Legends’ın gücü

Anlık ve toplamda en çok oyuncuya sahip oyunlardan biri olan League of Legends her zaman olduğu gibi kafaya oynuyor. Yeni oyun modu Taktik Savaşları 14.9 milyon saat ile haftanın en çok izlenen oyunu oldu. Ayrıca League of Legends yayınları geçtiğimiz hafta toplamda 12.2 milyon saat izlenmiş. League of Legends bu istatistikle CS:GO’nun ardından haftanın en çok izlenen beşinci oyunu oldu.