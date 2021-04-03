Gedson Fernandes: Bu skoru beklemiyorduk

Galatasaraylı futbolcu Gedson Fernandes, Hatayspor'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bu skoru beklemediklerini söyleyen Gedson, "Hiç istemediğimiz, beklemediğimiz bir skor. Artık yapacak bir şey yok. Bu maç geride kaldı. Önümüzde maçlar var. Hedefimiz belli. Bugünden daha iyisini yapmamız gerekiyor." dedi.

Gedson Fernandes, "Galatasaray şampiyonluk yarışına havlu attı mı" sorusuna ise, "Yapmamız gereken tek şey her maça bir final gözüyle bakmak. Tüm maçlardan 3'er puan almamız gerekiyor." cevabını verdi.

