Gedson Fernandes durdurulamıyor! Yine yaptı... Kariyer rekorunu tazeledi!

Bu sezon Beşiktaş'ın gol yollarındaki sürpriz ismi Gedson Fernandes, Trabzonspor derbisinde de sahneye çıktı. Henüz 5.haftada kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Portekizli, gol sayısını 5'e çıkardı.

TRABZONSPOR MAÇINDA DA YAPTI

Van Bronckhorst'un göz bebeği Fernandes, gollerine Trabzon deplasmanında da devam etti. Bu sezon tüm kulvarlarda 7. maçına çıkan Portekizli oyuncunun ligde 1, Avrupa'da 3 golü bulunuyordu. Yıldız oyuncu, Trabzonspor karşısında takımının ilk golünü atarak bu sezon ki 5. golünü kaydetti.

KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONU

Gedson Fernandes kariyerinin en gollü sezonuna başladı. Profesyonel kariyeri boyunca en fazla 3 gol atan Gedson Fernandes, Trabzonspor karşısında bu sezon ki 5. golüne ulaştı.

Portekizli oyuncu sezonun açılışını İsviçre'de oynanan maçta Lugano'yla 2 gol atarak yapmıştı. Rövanşta da 1 gol atan yıldız orta sahanın ligde sadece Sivasspor'a golü bulunuyordu. Kaydettiği bu golle ligde ikinci kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.