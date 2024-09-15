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Gedson Fernandes durdurulamıyor! Yine yaptı... Kariyer rekorunu tazeledi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.09.2024 21:08
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Beşiktaş’ın yıldız orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Trabzonspor karşısında fileleri havalandırarak bu sezonki toplam gol sayısını 5’e çıkardı.

Gedson Fernandes durdurulamıyor! Yine yaptı... Kariyer rekorunu tazeledi!
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Bu sezon Beşiktaş'ın gol yollarındaki sürpriz ismi Gedson Fernandes, Trabzonspor derbisinde de sahneye çıktı. Henüz 5.haftada kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Portekizli, gol sayısını 5'e çıkardı.

TRABZONSPOR MAÇINDA DA YAPTI

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Van Bronckhorst'un göz bebeği Fernandes, gollerine Trabzon deplasmanında da devam etti. Bu sezon tüm kulvarlarda 7. maçına çıkan Portekizli oyuncunun ligde 1, Avrupa'da 3 golü bulunuyordu. Yıldız oyuncu, Trabzonspor karşısında takımının ilk golünü atarak bu sezon ki 5. golünü kaydetti.

KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONU

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Gedson Fernandes kariyerinin en gollü sezonuna başladı. Profesyonel kariyeri boyunca en fazla 3 gol atan Gedson Fernandes, Trabzonspor karşısında bu sezon ki 5. golüne ulaştı.

Portekizli oyuncu sezonun açılışını İsviçre'de oynanan maçta Lugano'yla 2 gol atarak yapmıştı. Rövanşta da 1 gol atan yıldız orta sahanın ligde sadece Sivasspor'a golü bulunuyordu. Kaydettiği bu golle ligde ikinci kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Gedson Fernandes beşiktaş
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