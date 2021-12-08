SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Gedson Fernandes'in babasından sevindiren paylaşım

Gedson Fernandes'in babasından sevindiren paylaşım

08.12.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın devre arasın transfer döneminde kadrosuna katmaya hazırlandığı Benfica'lı Gedson Fernandes'in babasından sürpriz paylaşım geldi.

Gedson Fernandes'in babasından sevindiren paylaşım
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Gedson Fernandes'in babası müjdeyi verdi! Galatasaray'ın devre arasın transfer döneminde kadrosuna katmaya hazırlandığı Benfica'lı Gedson Fernandes'in babasından sürpriz paylaşım geldi.

Edeson Fernandes Instagram hesabından Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Baba Edeson yaptığı paylaşımda "Günaydın yakında geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Edeson'un yaptığı paylaşımda eşinin üzerinde Galatasaray forması olduğu görüldü. Ayrıca Gedson Fernandes de bu paylaşımı beğendi. Galatasaray sezon başında da Gedson Fernandes için girişimde bulunmuş ancak Benfica kulübü oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmamıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyayı tedirgin eden iddiaya DSÖ'den açıklamaDünyayı tedirgin eden iddiaya DSÖ'den açıklama
PARTNER "İnsanlar boşanmak için evlenmiyor" "İnsanlar boşanmak için evlenmiyor"
Lazio maçı öncesi deprem!Lazio maçı öncesi deprem!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cemal Aydın hayatını kaybetti!

Cemal Aydın hayatını kaybetti!

Lazio maçı kamp kadrosu belli oldu!

Lazio maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş Avrupa'ya puansız veda etti

Beşiktaş Avrupa'ya puansız veda etti

Trabzonspor transferi açıkladı

Trabzonspor transferi açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Konuşmalar ortaya çıktı: Penaltı vermek zorundayım

Konuşmalar ortaya çıktı: Penaltı vermek zorundayım

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Şenol Güneş'ten beklenmedik cevap

Şenol Güneş'ten beklenmedik cevap

Türk futbolunu sarsacak olayı Rıdvan Dilmen açıkladı

Türk futbolunu sarsacak olayı Rıdvan Dilmen açıkladı

Kerem Aktürkoğlu herkesi solladı!

Kerem Aktürkoğlu herkesi solladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.