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Gedson Fernandes'in bonservisi belli oldu! Beşiktaş'tan 30 milyon euro kararı...

05.05.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Beşiktaş haberleri: Siyah-beyazlıların devre arasında Galatasaray'ın elinden kapıp Çaykur Rizespor'u kiraladığı Gedson Fernandes konusunda gelişmeler yaşanıyor. Gedson'un bonservisini Benfica'dan alan Beşiktaş, yıldız oyuncunun serbest kalma bedelini belirledi.

Gedson Fernandes'in bonservisi belli oldu! Beşiktaş'tan 30 milyon euro kararı...

Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da forma giyerek sarı-kırmızılı taraftarları kendine aşık eden Gedson Fernandes için ara transfer döneminde hummalı bir çalışma gerçekleştirmiş ve sonunda imzayı attırmıştı. Siyah beyazlılar, büyük umutlarla transfer ettiği Gedson Fernandes'i daha sonra Çaykur Rizespor'a kiralayarak büyük bir sürprize imza atmıştı

4+1 YILLIK İMZA

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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferini şu sözlerle açıklamıştı; "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Benfica Kulübüne 6 milyon Euro transfer bedeli ödenecektir."

30 MİLYON EURO

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Siyah beyazlılar, bonservisi için Benfica'ya 6 milyon euro ödeyeceği Gedson Fernandes'ten büyük gelir bekliyor. Edinilen bilgilere göre siyah beyazlılar, Gedson Fernandes'in bonservisini belirledi. Satılması halinde Benfica'ya %50 pay verecek Beşiktaş, Gedson için 30 milyon euroluk rakam belirledi.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Gedson Fernandes
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