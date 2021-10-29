Gedson Fernandes'te son dakika! İlginç gelişme...

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a kiralanan Gedson Fernandes kısa süre içinde performansıyla beğeni toplamıştı.

Sezon başında Galatasaray oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istedi. Ancak bu kez Beşiktaş da oyuncuya talip oldu. Benfica cephesi ise Gedson Fernandes'e gelen teklifleri geri çevirerek genç oyuncuyu takımda tuttu.

Bu sezon Benfica'da toplam 3 maçta yalnızca 50 dakika süre alabilen Gedson Fernandes'in geleceğiyle ilgili yeni bir iddia gündemde.

FERNANDES'E BASKI

Fanatik gazetesinin haberine göre Benfica, 2023 yazında sözleşmesi bitecek yıldız futbolcu için planını belirledi. Buna göre Portekiz kulübü oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak bakıyor. Ancak kulüp öncelikle oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor.

Gedson Fernandes'i bedelsiz olarak elinden kaçırmak istemeyen Benfica oyuncuya yeni sözleşme konusunda baskı yaparken imzaların atılması durumunda oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

FATİH TERİM GÖRÜŞECEK

Galatasaray'ın Gedson Fernandes için ilgisi sürüyor. İddiaya göre sarı-kırmızılı ekip 22 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibiyle görüşecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu transfer için Fiorentina ve Milan'dan eski öğrencisi, Benfica Başkanı Rui Costa ile görüşeceği öne sürüldü.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Gedson Fernandes, 2020-21 sezonunun devre arasında kiralık olarak Galatasaray'a katıldı.

Genç futbolcu Süper Lig'de giydiği 17 maçta 3 asiste imza attı. Gedson Fernandes performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.



