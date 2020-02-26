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Gel Dese Aşk 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Erkan Petekkaya ve Şebnem Bozoklu'nun dizisi Gel Dese Aşk ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 26.02.2020 03:08 | Son Güncelleme

ATV'nin iddialı dizisi Gel Dese Aşk'ın 1. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Erkan Petekkaya ve Şebnem Bozoklu'nun başrollerde oynadığı Gel Dese Aşk'ın yayın tarihi de açıklandı. Peki Osman Sınav imzalı Gel Dese Aşk ne zaman başlıyor? İşte Gel Dese Aşk konusu, yayın tarihi ve oyuncu kadrosu.

ATV'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk'ın 1. bölüm yayın tarihi belli oldu. 8 Mart Pazar akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Gel Dese Aşk dizisinde Şebnem Bozoklu ve Erkan Petekkaya başrollerde oynuyor. Güçlü kadro ve hikayesiyle dikkat çeken Gel Dese Aşk'ın 1. bölümden çarpıcı bir fragman da yayınlandı.

GEL DESE AŞK KONUSU NEDİR?

Duayen yönetmen Osman Sınav'ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkılarak hazırlanan dizi, gerek senaryosu gerekse oyuncularıyla izleyiciyi şimdiden meraklandırdı. Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Altan Gördüm, Mehmet Atay, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Aslıhan Malbora, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriçci'nin rol aldığı dizi, görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını, suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini ele alıyor.

gel dese aşk 2

Dizi, yaralandıkları yerden yaralayan, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikâyesini seyirciyle buluşturacak. Çünkü kimse sınanmadığı Aşk'ın masumu değildir. Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Murat Onbul'un ve Aslı Kahraman'ın oturduğu, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan'a ait olan "Gel Dese Aşk", atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.


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