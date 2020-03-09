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Gel Dese Aşk 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar ve Murat arasında romantik anlar! Gel Dese Aşk 1. bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 09.03.2020 02:08 | Son Güncelleme

Gel Dese Aşk dizisinin 2. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. ATV'de ekrana gelen, Osman Sınav imzalı Gel Dese Aşk'ta başrolleri Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Ertan Saban ve Öykü Gürman paylaşıyor. Pazar akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşan dizisinin 2. bölümünde de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Gel Dese Aşk'ın 2. bölüm fragmanında Bahar ve Murat arasında başlayan yakınlaşma dikkat çekti. İşte Gel Dese Aşk 2. bölüm fragmanı ve konusu.

ATV'nin iddialı dizisi Gel Dese Aşk, 1. bölümü ile 8 Mart Pazar akşamı ekrana geldi. Gel Dese Aşk'ın ilk bölümünde Murat ve Yasemin çiftinin hayatlarına Bahar'ın girmesiyle ilişkilerinde yaşanan bozulmaların anlatıldı. Dizinin ilk bölümünün hemen ardından, 15 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek olan 2. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Gel Dese Aşk yeni bölümde, Murat ve Yasemin arasındaki şiddetli kavga dikkat çekiyor.

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GEL DESE AŞK 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Murat ve Yasemin yirmi yılı devirmiş, dostları tarafından parmakla gösterilen örnek bir çifttir. Derin(19) ve Ece(5) adında iki de kızları vardır. Oysa çizdikleri "mutlu aile" resmini gölgeleyen bir sır ilişkilerini içten içe yemektedir. Ece doğduğundan beri birbirlerine dokunmamış, birlikte olmamışlardır. Aşk evlerini çoktan terk etmiştir. Oynadıkları evlilik oyununun olmazsa olmazı "mükemmel" organizasyonlardır. Yasemin Murat'ın yaklaşan yaş günü partisi için canla başla uğraşmaktadır.

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Murat ise işe güce dalmıştır. Mutsuz rutinlerini hiç tanımadıkları bir kız bozacaktır. Bahar! Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüştür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından kapı dışarı edilince şirkette Murat'la tanışır. Murat bu deli dolu kızdan etkilenir. Aşk Murat'ı çağırmış, gel demiştir.

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Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenir, bir süre. Yanlış olduğunu bile bile. Çok geçmeden aklını başına toplar. Ne de olsa evlidir. Bahar'dan uzak durmalı, aşka karşı koymalıdır. Koyar da. Ta ki sürpriz partide her şey yerle bir olana kadar.

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GEL DESE AŞK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

ERKAN PETEKKAYA - MURAT DÜDENLİ

40-45 yaşlarında, evli, iki çocuk babası. Karısı ile küçük kızının doğumundan sonra iyice birbirlerinden kopmuşlar. Mutsuz bir evliliğin mecburi kölesi. Bahar ile tanışması ile hayatına adeta bahar geliyor. Onun yaşam dolu enerjisi ile duyduğu hisleri aşk sanıyor. Bu uğurda önce evliliği bir çıkmaza giriyor daha sonra da hayatı.

ERKA

ŞEBNEM BOZOKLU - YASEMİN DÜDENLİ

40-45 yaşlarında, evli iki çocuk annesi. Kızının hastalığının vicdan azabını yaşıyor. Hayattan zevk almak, gerçekten mutlu olmak onun için bir ihanet olduğu için hayatı hem kendine hem kocası Murat’a zindan ediyor. Hayatlarına Bahar’ın girmesi ile tüm dengeleri alt üst olacak. Önce kusursuz evliliği daha sonra da kendi ile ilgili bildiği tüm gerçekleri yeniden yazacak.
ŞEBNEM

İLAYDA ÇEVİK - BAHAR ÇETİN

25 yaşında. Başına buyruk, deli dolu, cıvıl cıvıl bir genç kız. Barlas’ın babası olduğunu öğreniyor. Ve onun kendisini terk etmesinin intikamını almak için çıktığı yolda kendini Murat’a aşık olmuş olarak buluyor. Aslında Murat’ta hiç tadamadığı baba sevgisini bulduğunun farkında bile değil.
İLAYDA

ÖYKÜ GÜRMAN - SİTARE PUSAT

40-45 yaşlarında. Barlas’ın karısı. Sadi’nin kızı. Hayattaki en büyük tutkusu oğlu Onur, bir de yüzüne yaptırdığı küçük dokunuşlar. Güzel ve genç görünmeye kafayı takmış biri. Kocasına delicesine bir tutkusu var. Bahar’ın hayatlarına girmesi ile aslında hayatı en çok altüst olacak insanlardan biri.
ÖYKÜ

ERTAN SABAN - BARLAS PUSAT

40-45 yaşlarında evli ve bir çocuk babası. Oğlu ile rekabet içinde, karısının parasına ve itibarına düşkün ama hayatını yaşayan tam bir çapkın. Zamanında bu evliliği yapabilmek için arkasında bıraktıklarının önüne çıkması ile huzur dolu yaşamı birden bir kabusa dönecektir.
ERTAN

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