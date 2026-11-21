Mucize Doktor, Yalancı, Baba, Kızıl Goncalar ve Veliaht gibi birçok başarılı projede yer alan Hazal Türesan bir süredir dinleniyordu.

Dizisinin final yapmasıyla birlikte teklif üstüne teklif alan ünlü isim sonunda kararını verdi.

İDDİALI DİZİYE GİRDİ

Türesan, Saner Ayar’ın yapımcılığını üstlendiği NOW’ın yeni yılda ekrana getireceği “Şapkacı Kadınlar”la el sıkıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türesan, Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı’yı buluşturacak olan “Şapkacı Kadınlar”da “Saadet” rolüne hayat verecek ve usta aktör Emin Gürsoy’un canlandıracağı oldukça güçlü bir adam olan İrfan’ın kızı olarak seyirci karşısına çıkacak.