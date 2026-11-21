Benim Annem Bir Melek, Muhteşem Yüzyıl, Elimi Bırakma, İkimizin Sırrı, Tozluyaka ve Yabani gibi birçok projede boy gösteren ünlü oyuncu Dolunay Soysert yeniden setlere dönüyor.

ROLÜ BELLİ OLDU

Soysert, tv8’in yeni yılda yayınlayacağı “Mükemmel Anneler” dizisinin kadrosuna dahil oldu. Koray Kerimoğlu’nun yöneteceği dizide ünlü oyuncu “Müge” karakterini canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pem Yapım imzalı dizide Deniz Çakır “Neslihan”, Ebru Özkan “Zümra” ve Pelin Akil “Banu”ya hayat verecek. Merakla beklenen diziyi başarılı kalem Sevgi Yılmaz yazıyor.