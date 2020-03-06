'Geleceğe Dönüş' filminin yıldızları bir araya geldi

3 Temmuz 1985 tarihinde vizyona giren ve sinema tarihinin kült yapımlarından biri olan Geleceğe Dönüş serisinin iki başrol oyuncusunun son halinin fotoğrafı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Parkinson hastası olan Michael J.Fox’un yardım vakfının gecesinde bir araya gelen ikili, hayranları tarafından 'Geleceğe Dönüş' serisinin devam filmi olacak mı sorularına boğuldu. Yardım gecesinde ise yaklaşık 1 milyar doların toplandığı açıklandı.

GELECEĞE DÖNÜŞ SERİSİ

Vizyona girdiği 1985 yılında 381 milyon dolardan fazla hasılat elde eden bilim kurgu klasiği, 3 Oscar adaylığı, 5 BAFTA ve 6 Altın Küre adaylığı elde etmişti.

Robert Zemeckis'in yönetmenliğini üstlendiği 'Geleceğe Dönüş' serisi 3 filmden oluşmakta. Film, çılgın bilim insanı Doktor Emmet Brown’ın icat ettiği zaman makinasıyla yanlışlıkla 1955 yılına giden Marty McFly’ın maceralarını konu alıyor.