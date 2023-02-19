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Geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri! Galatasaray'ın hedefinde olduğu iddia edilen yıldızın menajeri konuştu! "Arsen Zakharyan ve ben..."

19.02.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından profesyonel futbol müsabakalarına verilen arada afet bölgesine yardımlarını sürdüren kulüpler arasında yer alan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan sarı - kırmızılıların gündemine 'geleceğin yıldızı' olarak gösterilen Arsen Zakharyan gelmişti. Oyuncunun menajeri konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri! Galatasaray'ın hedefinde olduğu iddia edilen yıldızın menajeri konuştu! "Arsen Zakharyan ve ben..."

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahrmanmaraş olan iki büyük depremle sarsılmış ve profesyonel futbol müsabakalarına mart ayının başına kadar ara verilmişti. Afet bölgesine yardım gönderen kulüpler arasında yer alan Galatasaray, bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdürüyordu.

ARSEN ZAKHARYAN İDDİASI

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Şu ana kadar kadrosuna Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan Aslan'ın gündemine Dinamo Moskova'da forma giyen Arsen Zakharyan'ın geldiği iddia edilmişti.

"DİNAMO, 15 MİLYON EURO İSTİYOR"

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Rus basınında çıkan haberlerde sarı - kırmızılıların oyuncu için masaya oturduğu ve Dinamo'nun 15 milyon euroluk bir bonservis talep ettiği kaydedilmişti.

MENAJERİ KONUŞTU

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Bu gelişmelerin ardından 'geleceğin yıldızı' olarak gösterilen Zakharyan'ın menajeri Pavel Andreev, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray iddialarıyla ilgili konuşan Andreev, "Arsen Zakharyan ve ben bu konuda herhangi bir şey bilmiyoruz." dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Dinamo Moskova formasıyla 22 resmi maça çıkan 19 yaşındaki 10 numara, 3 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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