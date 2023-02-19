Geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri! Galatasaray'ın hedefinde olduğu iddia edilen yıldızın menajeri konuştu! "Arsen Zakharyan ve ben..."

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahrmanmaraş olan iki büyük depremle sarsılmış ve profesyonel futbol müsabakalarına mart ayının başına kadar ara verilmişti. Afet bölgesine yardım gönderen kulüpler arasında yer alan Galatasaray, bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdürüyordu.

ARSEN ZAKHARYAN İDDİASI

Şu ana kadar kadrosuna Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan Aslan'ın gündemine Dinamo Moskova'da forma giyen Arsen Zakharyan'ın geldiği iddia edilmişti.

"DİNAMO, 15 MİLYON EURO İSTİYOR"

Rus basınında çıkan haberlerde sarı - kırmızılıların oyuncu için masaya oturduğu ve Dinamo'nun 15 milyon euroluk bir bonservis talep ettiği kaydedilmişti.

MENAJERİ KONUŞTU

Bu gelişmelerin ardından 'geleceğin yıldızı' olarak gösterilen Zakharyan'ın menajeri Pavel Andreev, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray iddialarıyla ilgili konuşan Andreev, "Arsen Zakharyan ve ben bu konuda herhangi bir şey bilmiyoruz." dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Dinamo Moskova formasıyla 22 resmi maça çıkan 19 yaşındaki 10 numara, 3 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

