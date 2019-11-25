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Gelecekte yıldızı parlayacak 7 meslek!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Günümüzde farklı meslekler için farklı gereklilikler mevcut. Bazı meslekler için yüksek lisans, doktora gibi gereklilikler adayların karşısına çıkabiliyor. Bunun yanı sıra yalnızca lisans diploması gerektiren ve son derece yüksek maaşlı işler de mevcut.

Gelecekte yıldızı parlayacak 7 meslek!

Hemşire pratisyenler, bilgi güvenliği analistleri ve benzer dallarda birçok meslek mevcut. Tüm bu meslekler farklı alanlardan farklı düzeyde lisans diplomalarını gerektiriyor. Birçok kişi daha yüksek maaş almak için daha yüksek bir eğitim seviyesine sahip olmanın gerektiğini düşünse de eğitim yıllarınızı doğru alanda doğru bir yatırıma çevirmeniz durumda kısa zamanda da bu yatırımın meyvelerini yeme imkanınız bulunuyor.

‘Yüksek maaşlı meslekler’ denildiği zaman birçok insanın aklına doktorluk, mühendislik ve benzeri meslekler geliyor. Bu mesleklerin maaş skalaları yüksek olsa da benzer seviyedeki maaşları almak için 4 yıldan fazlasını vermenize gerek olmadığı da ortaya çıktı. ABD İşçi İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics), her iki senede bir ABD’deki istihdam öngörülerini düzenlediği ve paylaştığı bir liste hazırlıyor. Bu da kaç kişinin önümüzdeki yıllarda hangi alanlarda istihdam sağlayacağını gösteriyor.

Şu an ortaya çıkan öngörüler kapsamında 2018 ila 2028 arasında hangi alanın daha yüksek istihdam sağlayacağı incelendi. Bunun sonucunda önümüzdeki 10 yıl içerisinde artış göstermesi beklenen meslekler listelendi. Karşınızda; yalnızca lisans diploması gerektiren ve önümüzdeki yılların parlayan yıldızı niteliğindeki 7 meslek:

Atletik antrenörler

Yıllık maaş medyanı: 47.510 dolar

Sporların yaygınlığının da artmasıyla birlikte antrenörlere olan ihtiyaç da doğru oranda artmış durumda. 2018 yılında 31.100 istihdam sayısına sahip olan alanın %18,8’lik bir artışla 2028 yılında 37.000’e çıkacağı düşünülüyor.

Çevirmenler ve tercümanlar

Yıllık maaş medyanı: 49.930 dolar

Dillerle aranız iyiyse ve farklı diller, farklı kültürlerle uğraşmayı seviyorsanız çevirmenlik mesleğinin gelecekte çok daha yaygın olacağını söyleyebiliriz. 2018’de 76.100 istihdam sağlayan alanın 2028 yılında 90.700’lük bir istihdam sayısına ulaşması bekleniyor.

Risk yönetim uzmanları

Yıllık maaş medyanı: 102.880 dolar

Bir işletmede alınacak kararların finansal sonuçlarını öngörmeye çalışan bu meslek dalı matematik, istatistik ve finansal teori alanında uzmanlaşmış kişilerden oluşuyor. 2018 yılında 25.000 kişinin sahip olduğu unvana 2028 yılında 40.000 kişinin sahip olacağı düşünülüyor.

Piyasa araştırması analistleri

Yıllık maaş medyanı: 63.120 dolar

Piyasaların eğilimlerini değerlendiren ve yatırım tavsiyeleri hazırlayan bu uzmanların sayısının 2018 yılında 681.900 olduğu tespit edildi. Bu sayının 2028 yılında %20,4’lük bir artışlar 821.100’e çıkması bekleniyor.

Davranış bozukluğu ve akıl hastalıkları danışmanları

Yıllık maaş medyanı: 44.630 dolar

Madde kullanımı, davranış bozukluğu ve akıl hastalıkları konusunda uzman olan bu kişiler, ihtiyacı olan danışanlarıyla ilgilenerek hayatlarını idame ettiriyor. Şu anda 304.500 kişinin bulunduğu alandaki istihdamın 2028 yılında 373.100’e çıkartılacağı düşünülüyor.

Uygulama geliştiricileri

Yıllık maaş medyanı: 103.620 dolar

Akıllı telefonlar ve akıllı cihazların gelişmesiyle birlikte uygulama geliştiricilerine olan ihtiyaç da her geçen gün katlanarak artıyor. Şu anda 944.200 kişilik olan istihdamın on yıl içerisinde %25,6 artarak 1.185.700’e çıkacağı öngörülüyor.

Bilgi güvenliği analistleri

Yıllık maaş medyanı: 98.350 dolar

Günümüzde internetin birçok yararını görsek de internetin bizi saldırılara açık hale getirebildiği de bir gerçek. Bu tarz risklere karşı kişileri koruyan bilgi güvenlik analistlerinin şu anki sayısı 112.300 olsa da bu sayının on yıl içerisinde %31,6’lık bir artışla 147.700’e geleceği söyleniyor.


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