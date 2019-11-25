Gelecekte yıldızı parlayacak 7 meslek!

Hemşire pratisyenler, bilgi güvenliği analistleri ve benzer dallarda birçok meslek mevcut. Tüm bu meslekler farklı alanlardan farklı düzeyde lisans diplomalarını gerektiriyor. Birçok kişi daha yüksek maaş almak için daha yüksek bir eğitim seviyesine sahip olmanın gerektiğini düşünse de eğitim yıllarınızı doğru alanda doğru bir yatırıma çevirmeniz durumda kısa zamanda da bu yatırımın meyvelerini yeme imkanınız bulunuyor.

‘Yüksek maaşlı meslekler’ denildiği zaman birçok insanın aklına doktorluk, mühendislik ve benzeri meslekler geliyor. Bu mesleklerin maaş skalaları yüksek olsa da benzer seviyedeki maaşları almak için 4 yıldan fazlasını vermenize gerek olmadığı da ortaya çıktı. ABD İşçi İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics), her iki senede bir ABD’deki istihdam öngörülerini düzenlediği ve paylaştığı bir liste hazırlıyor. Bu da kaç kişinin önümüzdeki yıllarda hangi alanlarda istihdam sağlayacağını gösteriyor.

Şu an ortaya çıkan öngörüler kapsamında 2018 ila 2028 arasında hangi alanın daha yüksek istihdam sağlayacağı incelendi. Bunun sonucunda önümüzdeki 10 yıl içerisinde artış göstermesi beklenen meslekler listelendi. Karşınızda; yalnızca lisans diploması gerektiren ve önümüzdeki yılların parlayan yıldızı niteliğindeki 7 meslek: