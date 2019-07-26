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Gelelim fasulyenin faydalarına: Yaz güzeli taze fasulyenin şaşırtan etkileri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

Lezzetiyle yaz aylarına damga vuran taze fasulye, klasikleşmiş sevilen tatlardan biridir. Sadece tencere yemeklerinde değil salatada, turşu yapımında, meze çeşitlerinde kullanılan taze fasulye faydalarıyla da şaşırtıyor.

Gelelim fasulyenin faydalarına: Yaz güzeli taze fasulyenin şaşırtan etkileri

Uzmanlar, taze fasulyenin en az haftada bir kez tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Düzenli olarak tüketildiğinde ise sağlığa olan etkileri şu şekilde sıralanıyor;

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Yüksek oranda lif içeren bir sebzedir ve kolesterolü korumaya yardımcı olur.

Az tuz ve sağlıklı yağlar ile hazırlandığında kalbi korur.

Sindirim sistemini destekleyerek kabızlığı önler.

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A, B12, C ve K vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnanez ve potasyum içerir.

Kolon kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.

Böbrek taşının kolay bir şekilde dökülmesini sağlar.

böbrek

Kan şekerini düzenlemede etkilidir.

Yüksek oranda demir içermektedir.

Kalorisi düşük olduğu için diyet listelerine gönül rahatlığıyla eklenebilir.

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Akciğeri koruma özelliği vardır. Bu sayede astım, bronşit gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkili olabilir.

Orta seviyedeki migren ataklarında etkilidir. Baş ağrısını azaltacak etkiler gösterir.

Sebze yemeklerinin içinde bağışıklık sistemine en faydalı olan besinlerden biri taze fasulyedir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı kalkan olur.

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