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Gelen gitmek istemiyor

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 14.05.2019 12:12 | Son Güncelleme

Denizli’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale’de yer alan Hierapolis Antik Kenti'ndeki antik havuza turistler akın ediyor. Havuza özellikle Rus turistler ilgi gösterirken, şifalı sularda günde ortalama 2 bin turist tarihin içinde yüzüyor.

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Antik çağlardan beri sağlık merkezi olarak bilinen Pamukkale, günümüzde de bu özelliğini koruyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale’de bulunan Hierapolis Antik Kenti içerisindeki antik termal havuz, dünyanın her yerinden gelen turistlere yılın her döneminde sağlık hizmeti sunuyor. Yılın en yoğun günlerini yaşayan antik termal havuzda, günde 2 bin kişi şifa arıyor. Dört mevsim 36 derece sıcaklık sunan termal havuz, insan sağlığına olan faydaları ve görünümüyle misafirlerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Havuza Ruslar başta olmak üzere yabancı turistler ilgi gösterirken, Ramazan ayı dolayısıyla yerli ziyaretçi sayısında ise düşüş yaşanıyor.

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'YAZ DÖNEMİNDE TURİST AKINI OLUYOR'

Pamukkale İşletme Müdürü Kazım Tali, havuza yaz dönemlerinde yoğun bir turist akını olduğunu belirterek, “Antik havuz 6. yüzyılın sonunda depremler ile oluşmuş tamamen doğal antik bir havuz. Suyun içerisindeki kalsiyum karbonat oranının çok yüksek olmasından dolayı uzun yıllardan beri yaklaşık bin 500 yıldan bu yana travertenlerden akarak travertenlerin oluşmasını sağlamış. Suyun sıcaklığı 36 derecede. Özellikle yaz döneminde çok yoğun bir turist akımı var. Özellikle Antalya’ya gelen Rus ziyaretçilerimizin yoğun rağbet ettiği bir termal havuz” dedi.

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'RAMAZAN AYINDA TÜRK ZİYARETÇİ SAYISI AZALDI'

Günlük ortalama 2 bin kişinin antik havuza girdiğini söyleyen Tali, Ramazan ayı olması nedeniyle yerli ziyaretçi sayısında düşüş yaşandığını ifade ederek, “Bizim ziyaretçilerimizin yüzde 90’ı zaten yabancı. Yerli çok az sayıdaki ziyaretçi ne yazık ki havuzdan faydalanabiliyor. 2018 yılındaki antik havuza giriş sayısı toplamda 375 binler civarına ulaştı. Sezonun başlaması ile şu anda günlük yaklaşık 2 bin kişi havuzdan faydalanmaktadır. Türk ziyaretçilerimiz Ramazan’ın başlamasıyla biraz azaldı tabi ki. Özellikle hafta sonları okul guruplarının gelmesi ile Türk ziyaretçilerimizi görebiliyoruz. Tabi Ramazan ayı olması sebebiyle Türk ziyaretçilerimizde ciddi bir düşüş oldu. Ama yabancı ziyaretçilerimiz hiçbir şekilde bundan etkilenmediler. Dolayısıyla şu anda bizim havuza giriş sayımız anlamında herhangi bir kaybımız söz konusu değil” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale Hierapolis Antik Kenti

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