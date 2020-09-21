Geleneksel Lezzetleri Sevenlere Evde Pratik Beğendi Tarifi

Bir kez tadına bakanların yeniden yemek isteyeceği Osmanlı lezzetlerinden biri olan Hünkar Beğendi ana yemeklerden biri olarak sofralarda yer alan önemli lezzetler arasındadır. Adı ile hünkârlardan tam not alan bu özel yemek, geçmişten günümüze kadar ulaşmış ve sofralarda da kendisine çok ayrıcalıklı bir yer bulmayı başarmıştır.

Saray lezzetlerinden biri olarak bilinen beğendi tarifi ile akşam yemeğinde fark yaratan bir tat sunabilirsiniz. Özel misafirlerinize hazırlayabileceğiniz Hünkar Beğendi tarifi pratik yapımıyla sıklıkla tercih edilir. Bu eşsiz lezzette patlıcanlar başrolde olduğu için bazı yörelerde adı patlıcan beğendi tarifi olarak bilinir. Mutfakların ve yemek sofralarının kurtarıcısı kolay hünkar beğendi tarifini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Beğendi Tarifi İçin Gereken Malzemeler

Eti hazırlamak için:

650 gram kuzu eti ya da yağsız dana eti

3 diş sarımsak

2 adet orta boy kuru soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy domates

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı sıcak su

Beğendi hazırlamak için:

4 tane orta boy patlıcan

1,5 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı ılık süt

1,5 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı karabiber (tercihen taze çekilmiş de olabilir)

1 çay kaşığı tuz

Beğendi Nasıl Yapılır?

4 adet orta boy patlıcana bıçakla delikler açılır ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine (veya borcama) alınır. Bu esnada fırın 200 dereceye getirilir ve patlıcanlar yaklaşık 20 dakika kadar fırında közlenmeye bırakılır.

Közlenmiş olan patlıcanlar bir kaba alınır ve kabuklarının kolay soyulması için üzeri streç filmle kaplanarak 15 dakika kadar beklenir. Sonrasında kabukları soyulur.

Diğer bir tarafta bir tava içerisinde 3 yemek kaşığı zeytinyağı kızdırılır. Üzerine yemeklik doğranmış kuru soğanlar eklenir. Gerekirse çeyrek çay bardağı su da eklenerek iyice kavrulur.

Soğanlar pembeleştiğinde 3 diş sarımsak da soyularak ilave edilir. Üzerine 650 gram kuzu eti ya da dana eti eklenerek kavrulur.

Etler suyunu salıp tekrar çekinceye kadar pişmeye bırakılır. Daha sonra 1 çay kaşığı tuz ile karabiber, 1,5 yemek kaşığı domates salçası ile küp küp doğranmış domatesler de eklenir.

En son 1,5 su bardağı sıcak su ilave edildikten sonra kapağı kapatılarak pişmeye bırakılır.

Beğendiyi hazırlamak için ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağı eritilir. Üzerine 1,5 yemek kaşığı un da eklenerek kokusu çıkıncaya kadar kavrulur.

Daha sonra kabukları soyulan ve ince ince doğranan patlıcanlar da tavaya eklenir.

1,5 su bardağı ılık süt de ilave edildikten sonra yavaşça ve sürekli karıştırarak pişirilir. Pişmeye yakın 1 çay kaşığı tuz ile karabiber de ilave edilir.

Pişmiş beğendi üzerine son olarak rendelenmiş kaşar peyniri eklenerek ocaktan alınır.

Servis tabağına istenilen miktarda beğendi yayılır ve üzerine yumuşacık pişmiş etler serpiştirilir.

Enfes Hünkar Beğendi İçin Püf Noktaları

Beğendi hazırlanırken tereyağı yakılmadan un eklenmelidir. Eğer az tereyağı konursa topaklanmalar oluşacağından mutlaka miktarlara dikkat edilmelidir.

Eti tencerede pişirmeniz normalden uzun sürebilir. Hem kısa sürede hem de daha yumuşak et pişirmek isterseniz düdüklü tencere kullanabilirsiniz.