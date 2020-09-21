YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Geleneksel Lezzetleri Sevenlere Evde Pratik Beğendi Tarifi

Geleneksel Lezzetleri Sevenlere Evde Pratik Beğendi Tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Patlıcan ve etin enfes buluşmasından ortaya çıkan beğendiyi sofralarınızda sunmak için ne bekliyorsunuz? Pratik ana yemeklerden biri olan Hünkar beğendi tarifini inceleyerek ister etli ister tavuklu olan tarifi tercih edebilirsiniz.

Geleneksel Lezzetleri Sevenlere Evde Pratik Beğendi Tarifi

Bir kez tadına bakanların yeniden yemek isteyeceği Osmanlı lezzetlerinden biri olan Hünkar Beğendi ana yemeklerden biri olarak sofralarda yer alan önemli lezzetler arasındadır. Adı ile hünkârlardan tam not alan bu özel yemek, geçmişten günümüze kadar ulaşmış ve sofralarda da kendisine çok ayrıcalıklı bir yer bulmayı başarmıştır.

Saray lezzetlerinden biri olarak bilinen beğendi tarifi ile akşam yemeğinde fark yaratan bir tat sunabilirsiniz. Özel misafirlerinize hazırlayabileceğiniz Hünkar Beğendi tarifi pratik yapımıyla sıklıkla tercih edilir. Bu eşsiz lezzette patlıcanlar başrolde olduğu için bazı yörelerde adı patlıcan beğendi tarifi olarak bilinir. Mutfakların ve yemek sofralarının kurtarıcısı kolay hünkar beğendi tarifini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Beğendi Tarifi İçin Gereken Malzemeler

Eti hazırlamak için:

  • 650 gram kuzu eti ya da yağsız dana eti
  • 3 diş sarımsak
  • 2 adet orta boy kuru soğan
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 adet orta boy domates
  • 1,5 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1,5 su bardağı sıcak su
    Beğendi hazırlamak için:
  • 4 tane orta boy patlıcan
  • 1,5 yemek kaşığı un
  • 1,5 su bardağı ılık süt
  • 1,5 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 çay kaşığı karabiber (tercihen taze çekilmiş de olabilir)
  • 1 çay kaşığı tuz

Beğendi Nasıl Yapılır?

  • 4 adet orta boy patlıcana bıçakla delikler açılır ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine (veya borcama) alınır. Bu esnada fırın 200 dereceye getirilir ve patlıcanlar yaklaşık 20 dakika kadar fırında közlenmeye bırakılır.
  • Közlenmiş olan patlıcanlar bir kaba alınır ve kabuklarının kolay soyulması için üzeri streç filmle kaplanarak 15 dakika kadar beklenir. Sonrasında kabukları soyulur.
  • Diğer bir tarafta bir tava içerisinde 3 yemek kaşığı zeytinyağı kızdırılır. Üzerine yemeklik doğranmış kuru soğanlar eklenir. Gerekirse çeyrek çay bardağı su da eklenerek iyice kavrulur.
  • Soğanlar pembeleştiğinde 3 diş sarımsak da soyularak ilave edilir. Üzerine 650 gram kuzu eti ya da dana eti eklenerek kavrulur.
  • Etler suyunu salıp tekrar çekinceye kadar pişmeye bırakılır. Daha sonra 1 çay kaşığı tuz ile karabiber, 1,5 yemek kaşığı domates salçası ile küp küp doğranmış domatesler de eklenir.
  • En son 1,5 su bardağı sıcak su ilave edildikten sonra kapağı kapatılarak pişmeye bırakılır.
  • Beğendiyi hazırlamak için ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağı eritilir. Üzerine 1,5 yemek kaşığı un da eklenerek kokusu çıkıncaya kadar kavrulur.
  • Daha sonra kabukları soyulan ve ince ince doğranan patlıcanlar da tavaya eklenir.
  • 1,5 su bardağı ılık süt de ilave edildikten sonra yavaşça ve sürekli karıştırarak pişirilir. Pişmeye yakın 1 çay kaşığı tuz ile karabiber de ilave edilir.
  • Pişmiş beğendi üzerine son olarak rendelenmiş kaşar peyniri eklenerek ocaktan alınır.
  • Servis tabağına istenilen miktarda beğendi yayılır ve üzerine yumuşacık pişmiş etler serpiştirilir.

Enfes Hünkar Beğendi İçin Püf Noktaları

Beğendi hazırlanırken tereyağı yakılmadan un eklenmelidir. Eğer az tereyağı konursa topaklanmalar oluşacağından mutlaka miktarlara dikkat edilmelidir.

Eti tencerede pişirmeniz normalden uzun sürebilir. Hem kısa sürede hem de daha yumuşak et pişirmek isterseniz düdüklü tencere kullanabilirsiniz.

Beğendi ve etin sıcak şekilde servis edilmesi önerilir. Eğer sabahtan pişiriyorsanız ve akşam yemeğinde tüketecekseniz terbiye ve eti karıştırmamanız gerekir. Servis yapmadan önce her ikisini ısıtabilir, sıcak şekilde servis tabağına alabilirsiniz.

Patlıcanların közmatik içerisinde ya da direkt ocakta közlenmesi çok daha lezzetli bir tat verecektir.

Tavuklu Hünkar Beğendi Tarifiyle Sofralarınıza Lezzet Katın

Eğer canınız hünkar beğendi çektiyse ve evde etiniz yoksa farklı versiyonlarını deneyebilirsiniz. Örneğin tavuklu ya da kıymalı çeşitlerini de yapabilirsiniz. Tavuklu hünkar beğendi tarifi için et yerine tavuk ekleyebilirsiniz. Kıymalı hünkar beğendi tarifi için ise kıymaları kavurduktan sonra et yerine kullanabilirsiniz.

Hünkar Beğendi Kaç Kaloridir?

Hünkar beğendi közlenmiş patlıcan ve kuşbaşı etle birlikte un, süt ve diğer baharatlarla yapılan bir yemektir. Kalori miktarı içerisine konulan tereyağı ve zeytinyağı miktarına göre değişiklik gösterir. Bir porsiyon (270 gr) hünkar beğendi ortalama 469 kalori olduğu için diyet menüsünde dikkatli şekilde tüketilmesi gerekir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halay çekerken basıldılar! İşte cezası Halay çekerken basıldılar! İşte cezası
Saray Mutfağından Gelen Lezzet: Dillere Destan Orman Kebabı tarifiSaray Mutfağından Gelen Lezzet: Dillere Destan Orman Kebabı tarifi
Yok böyle bir lezzet... Bildiğiniz tüm tarifleri unutunYok böyle bir lezzet... Bildiğiniz tüm tarifleri unutun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Şıklığına gölge düştü! O da yakalandı
Şıklığına gölge düştü! O da yakalandı
Lezzetli balık pişirmek istiyorsanız bu kurallara dikkat edin
Lezzetli balık pişirmek istiyorsanız bu kurallara dikkat edin
Faydaları saymakla bitmiyor! Migrenden şeker hastalığına, damar tıkanıklığından...
Faydaları saymakla bitmiyor! Migrenden şeker hastalığına, damar tıkanıklığından...
Lezzeti tescillendi ilgi ikiye katlandı!
Lezzeti tescillendi ilgi ikiye katlandı!
Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Yurt dışından talep yağıyor
Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Yurt dışından talep yağıyor
İlginizi Çekebilir
Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz
Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz
Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi
Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma
Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma
Fırında Karnabahar Tostu
Fırında Karnabahar Tostu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çay Saatlerine Farklı Bir Tat: Haşhaşlı Kek Tarifi
Çay Saatlerine Farklı Bir Tat: Haşhaşlı Kek Tarifi
İnegöl Köfte Tarifi: Damağınızı Şenlendirecek Bir Lezzet!
İnegöl Köfte Tarifi: Damağınızı Şenlendirecek Bir Lezzet!
Saray Mutfağından Gelen Lezzet: Dillere Destan Orman Kebabı tarifi
Saray Mutfağından Gelen Lezzet: Dillere Destan Orman Kebabı tarifi
Pavlova Tarifi: Görünümü ve Lezzetiyle İştah Açan Tatlı
Pavlova Tarifi: Görünümü ve Lezzetiyle İştah Açan Tatlı
İnsan yemeye kıyamaz: Süslü çilek tatlısı tarifi
İnsan yemeye kıyamaz: Süslü çilek tatlısı tarifi
Jet hızında kilo verdiriyor: Pişmanlık çorbası
Jet hızında kilo verdiriyor: Pişmanlık çorbası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.