Gelin adayı Hanife Gürdal dedikoduları aşk pozuyla yanıtladı! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

Evlilik programlarının en popüler gelin adayı olarak bilinen Hanife Gürdal sosyal medyada oldukça aktif. Yaptığı reklam paylaşımlarıyla para kazanan gelin adayı Hadife programdan sonra başörtüsünü çıkarmaya karar vermişti. Eşi Kemal Ayvaz ile birlikte sık sık paylaşımlar yapan Hanife yine gündemde.

Gelin adayı Hanife Gürdal sürekli ayrılıp barıştığı ve bir dönem boşanmanın eşiğine geldiği kocasıyla şu sıralar çok mutlu. Eşinin oyuncu olduğu tiyatroda kendisi de yardımcı yönetmenlik yapan Hanife ilişkisinin kötüye gittiği yönündeki dedikodulardan rahatsız oldu.

YORUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Hanife Gürdal bu yorumlardan sonra kocasıyla aşk pozlarını paylaştı. Bir pozunda kocasına sarılan gelin adayı "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla sıradan bir günümüz" notunu da fotoğrafın altına düştü.

Daha önce eşinden boşanma aşamasında paylaşımlarını silen Hanife bir başka pozunu ise "İleride kaldıradabilirim, yine de kocamla olsun fotoğraflarım" notunu düştü.

