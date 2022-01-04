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Gelin adayı Hanife Gürdal dedikoduları aşk pozuyla yanıtladı! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

04.01.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzdivaç programıyla adını duyurduktan sonra başörtüsünü çıkaran ve evlendikten sonra eşiyle iki üç kere boşanmanın eşiğine gelen Hanife Gürdal son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sosyal medyada aktif olan Hanife eşiyle arasının bozulduğuna dair yapılan dedikoduları duyunca aşk pozları paylaştı.

Gelin adayı Hanife Gürdal dedikoduları aşk pozuyla yanıtladı! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

Evlilik programlarının en popüler gelin adayı olarak bilinen Hanife Gürdal sosyal medyada oldukça aktif. Yaptığı reklam paylaşımlarıyla para kazanan gelin adayı Hadife programdan sonra başörtüsünü çıkarmaya karar vermişti. Eşi Kemal Ayvaz ile birlikte sık sık paylaşımlar yapan Hanife yine gündemde.

Gelin adayı Hanife Gürdal sürekli ayrılıp barıştığı ve bir dönem boşanmanın eşiğine geldiği kocasıyla şu sıralar çok mutlu. Eşinin oyuncu olduğu tiyatroda kendisi de yardımcı yönetmenlik yapan Hanife ilişkisinin kötüye gittiği yönündeki dedikodulardan rahatsız oldu.

Ekran Alıntısı

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Hanife Gürdal bu yorumlardan sonra kocasıyla aşk pozlarını paylaştı. Bir pozunda kocasına sarılan gelin adayı "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla sıradan bir günümüz" notunu da fotoğrafın altına düştü.

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Daha önce eşinden boşanma aşamasında paylaşımlarını silen Hanife bir başka pozunu ise "İleride kaldıradabilirim, yine de kocamla olsun fotoğraflarım" notunu düştü.

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Hanife Gürdal
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