MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelin adayı Hanife yaz sezonunu açtı! Bikinili paylaşıma emojili önlem

Gelin adayı Hanife yaz sezonunu açtı! Bikinili paylaşıma emojili önlem

23.05.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal yaz sezonunu açtı. Gelin adayı Hadife eşi Kemal Ayvaz ile havuzda sarmaş dolaş verdiği pozları paylaşırken göğüs kısmına emojini sansür uygulamayı ihmal etmedi.

Gelin adayı Hanife yaz sezonunu açtı! Bikinili paylaşıma emojili önlem

Katıldığı evlilik programlarında adını duyuran ve sosyal medyada fenomen olan gelin adayı Hanife Gürdal paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Daha önce başörtüsünü çıkarma kararı aldığı için takipçilerini ikiye bölen Hanife bir küs bir barışık olduğu eşi Kemal Ayvaz ile yaz sezonunu açtı.

Eski gelin adayı Hanife Gürdal eşi Kemal Ayvaz ile havuzda sarmaş dolaş verdiği pozları paylaştı.

Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programlarında boy gösteren Hanife bikinisine ise küçük bir sansür uyguladı. Gelin adayı Hanife paylaşımında dekolte bölgesine emoji koydu.

111

Hanife Gürdal'ın eşi ile zaman zaman küstüğünde dekolte paylaşım yapması sık sık gündeme geliyordu. Hanife bu sefer ters köşe yaptı ve eşiyle birlikte havuz pozunu paylaştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Armağan Çağlayan'ı ağlatmıştı! Meli Bendeli'den mini etekli dansArmağan Çağlayan'ı ağlatmıştı! Meli Bendeli'den mini etekli dans
19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar
Atilla Taş'tan ağır sözler! Karadenizliler için...Atilla Taş'tan ağır sözler! Karadenizliler için...
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal Hanife Gürdal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

Ailesi 30 bin TL'lik dava açtı! Mahkemede gerçek ortaya çıktı

Ailesi 30 bin TL'lik dava açtı! Mahkemede gerçek ortaya çıktı

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

Şampiyon olan Manchester City, rakip kaleciyi hastanelik etti

Şampiyon olan Manchester City, rakip kaleciyi hastanelik etti

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

Karantina kararları alındı, 'cinsel ilişki' uyarısı geldi

Karantina kararları alındı, 'cinsel ilişki' uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

Yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

Sır dolu ölüm! Kadın kılığındaki dolandırıcının hedefi oldu

Sır dolu ölüm! Kadın kılığındaki dolandırıcının hedefi oldu

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.