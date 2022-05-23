Gelin adayı Hanife yaz sezonunu açtı! Bikinili paylaşıma emojili önlem

Katıldığı evlilik programlarında adını duyuran ve sosyal medyada fenomen olan gelin adayı Hanife Gürdal paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Daha önce başörtüsünü çıkarma kararı aldığı için takipçilerini ikiye bölen Hanife bir küs bir barışık olduğu eşi Kemal Ayvaz ile yaz sezonunu açtı.

Eski gelin adayı Hanife Gürdal eşi Kemal Ayvaz ile havuzda sarmaş dolaş verdiği pozları paylaştı.

Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programlarında boy gösteren Hanife bikinisine ise küçük bir sansür uyguladı. Gelin adayı Hanife paylaşımında dekolte bölgesine emoji koydu.

Hanife Gürdal'ın eşi ile zaman zaman küstüğünde dekolte paylaşım yapması sık sık gündeme geliyordu. Hanife bu sefer ters köşe yaptı ve eşiyle birlikte havuz pozunu paylaştı.



