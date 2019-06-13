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Gelin adayı Sinem Umaş'ın evinde düdüklü tencere patladı! Ölümden döndü

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 13.06.2019 09:15 | Son Güncelleme

Evlilik programıyla adını duyuran Sinem Umaş, ölümden döndü. Köpeklere kemik kaynatmak isteyen Umaş'ın üzerine düdüklü tencere patlayınca vücudunda ciddi yanıklar meydana geldi.

Gelin adayı Sinem Umaş'ın evinde düdüklü tencere patladı! Ölümden döndü

Yıllar önce katıldığı evlilik programıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Sinem Umaş, köpeklere yardım etmeye çalışırken ölümden döndü. Düdüklü tencerenin patlamasıyla Umaş, vücudunda ciddi yanıklar meydana geldi.

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CİDDİ YANIKLAR OLUŞTU

Kolları ve bacakları yanan Sinem, yaşadığı korkuyu da sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Umaş, vücudunun yanan bölgelerinin fotoğraflarını "Köpeklere kemik kaynatayım dedim. Düdüklü tencere patladı üzerime. Ölüyorum acıdan" notuyla paylaştı.

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ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Fotoğrafını yayınladığı için tepki çeken Umaş, gelen eleştirilere de "Ben buraya fotoğraf attığımda olayın üstünden 2 saat geçmiş acım azalmıştı. Acı çekerken Instagram mı düşünür insan? Alışmışsınız hayatını reklam üzerine kuran ünlüleri herkesi bir tutmayın! Kendimi böyle yaktım reklam için haklısınız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Düdüklü tencere patladı

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