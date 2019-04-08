Gelin çocuk sahibi olmak istemeyince bakın kayınvalide ne yaptı

İngiltere'de 5 yıl evli olan çiftin başına çok ilginç bir olay geldi! Nişanlılık döneminden bu yana çocuk sahibi olmak istemedikleri konusunda hem fikir olan çift öyle bir şey yaptı ki aile neredeyse birbirine girdi.
Evlendikleri günden beri kayınvalidesinin büyük bir aile olma konusunda aşırı baskıcı olduğunu dile getiren kadın, kayınvalidesinin her fırsatta ona anne olması için dil döktüğünü hatta bir gün, aile yemeğinde ona, "Oğlumla evlendikten sonra aldığın soyadı ancak çocukla değerlenir. Soyadını nesilden nesile taşımamız şart. Seninde biran önce anne olman gerek" dediğini ve açıklama karşısında donup kaldığını belirtti.
En başından beri çocuk sahibi olmayacaklarına emin olan gelin, herhangi bir "sürpriz"e karşın önlem alarak spiral taktırdığını eşinin de Vasektomi yaptırdığını belirtti.
Yine bir aile davetinde kayınvalidesinin "çocuk yapma" konuşmalarına daha fazla dayanamayan gelin bombayı patlattı ve eşi ile kendisinin çocuk sahibi olamayacağını söyledi.
Başta anlam veremeyen kayınvalide gelinin anlatığı şeyleri inkar ederek yeniden çocuk konusunu gündeme getirdi. En sonunda tüplerini kapattırdıklarını açıklayan çift hiç beklemedikleri bir karşılıkla şoke oldu! Torun sahibi olamayacağı için çok sinirlenen kayınvalide, geline "Eğer çocuk yapmıyorsan düğünde harcadığım tüm masrafı geri istiyorum" dedi.
Evet, yanlış okumadınız. Kayınvalide, babaanne olamayacağı için düğünde yaptığı maddi yardımı kuruşu kuruşuna gelinden geri istemiş. Sinirden deliye dönen gelin, takipçilerin günlük hayatında yaşadığı ilginç olayları paylaştığı Reddit forum sitesinden kayınvalidesinin yaptıklarını anlattı!
Takipçilerin yorum yağmuruna tuttuğu bu paylaşımda gelin, "Her şeyi geçtim bana anne olmak için zaten gereken şeye sahip olmadığımı, okuduğum okulun, çalıştığım şirketin anne olmadan hiçbir anlam ifade etmediğini söyledi" diye yorumlara cevap verdi.
Forum sitesini ikiye böle bu paylaşımdan birkaç gün sonra gelin yine aynı sayfada kayınvalidesinin kendisini aradığını söylerken, "Sonunda beni aradı ve yaşanan bu tatsızlığı geride bırakmak istediğini söyledi. Ama henüz tam kabullenmiş olmayacak ki bana, çocuk konusunda neden bu kadar baskıcı olduğunu anlatmak istediğini söyledi" diye paylaşımda bulundu.
Bakalım bu kayınvalide-gelin ilişkisi nasıl sonuçlanacak göreceğiz.
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