Gelin çocuk sahibi olmak istemeyince bakın kayınvalide ne yaptı

İngiltere'de 5 yıl evli olan çiftin başına çok ilginç bir olay geldi! Nişanlılık döneminden bu yana çocuk sahibi olmak istemedikleri konusunda hem fikir olan çift öyle bir şey yaptı ki aile neredeyse birbirine girdi.

Evlendikleri günden beri kayınvalidesinin büyük bir aile olma konusunda aşırı baskıcı olduğunu dile getiren kadın, kayınvalidesinin her fırsatta ona anne olması için dil döktüğünü hatta bir gün, aile yemeğinde ona, "Oğlumla evlendikten sonra aldığın soyadı ancak çocukla değerlenir. Soyadını nesilden nesile taşımamız şart. Seninde biran önce anne olman gerek" dediğini ve açıklama karşısında donup kaldığını belirtti.

En başından beri çocuk sahibi olmayacaklarına emin olan gelin, herhangi bir "sürpriz"e karşın önlem alarak spiral taktırdığını eşinin de Vasektomi yaptırdığını belirtti.

Yine bir aile davetinde kayınvalidesinin "çocuk yapma" konuşmalarına daha fazla dayanamayan gelin bombayı patlattı ve eşi ile kendisinin çocuk sahibi olamayacağını söyledi.

Başta anlam veremeyen kayınvalide gelinin anlatığı şeyleri inkar ederek yeniden çocuk konusunu gündeme getirdi. En sonunda tüplerini kapattırdıklarını açıklayan çift hiç beklemedikleri bir karşılıkla şoke oldu! Torun sahibi olamayacağı için çok sinirlenen kayınvalide, geline "Eğer çocuk yapmıyorsan düğünde harcadığım tüm masrafı geri istiyorum" dedi.