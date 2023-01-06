Gelin Evi'nde bugün haftanın finali var. Yarışmanın 1000. program haftasına özel büyük sürpriz olarak bu defa Aslı Hünel yarışmacı olacak. Aslı Hünel'in evine eski yarışmacılardan Buket Yıldırım da geliyor. Peki, Gelin Evi Buket kimdir? Buket Yıldırım kaç yaşında, aslen nereli? İşte hakkında bilgiler...

GELİN EVİ BUKET KİMDİR?

Buket Yıldırım 27 yaşındadır. 7 yıllık evli olan Buket Yıldırım Gelin Evi yarışmasında ilk gün yarışmacısı olarak geçtiğimiz haftalarda yarıştı.

Aslen Çankırılı olan Buket Yıldırım bilgisayar programcılığı bölümünden mezundur. Çektiği TikTok videolarıyla adından söz ettiren Buket Yıldırım'ın 2 milyon takipçisi vardır.



