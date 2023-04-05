Gelinim Mutfakta Balkabaklı çörek tarifi! Balkabaklı çörek nasıl yapılır?

Balkabaklı çörek, pişerken etrafa yaydığı mis gibi kokusuyla iştah kabartıyor. Evde oldukça pratik bir şekilde hazırlanan balkabaklı çöreği herkesin denemesini gerekiyor. Yapacağınız çöreği yiyen herkes bu lezzetin tarifini isteyecek.

MALZEMELER Çörek hamuru için:

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket instant maya

1/4 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı un

1 su bardağı haşlanmış bal kabağı püresi

İçi için:

1 su bardağı haşlanmış bal kabağı püresi

3 yemek kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1/2 çay kaşığı tarçın

Üzeri için:

120 gram beyaz çikolata

TARİF İnstant mayayı; ılık süt ve toz şekerle karıştırıp mayanın aktive olması için kısa bir süre oda sıcaklığında bekletin.

Elenmiş unun belli bir bölümünü karıştırma kabına alın. Orta kısmını çukur gibi açın. Kenar kısımlarına tuz serpiştirin.

Aktive olan maya karışımı, yumurta, tereyağı ve bal kabağı püresini karıştırma kabına alın. Kenar kısımlarda kalan unu ortaya doğru alıp hamuru toparlanana kadar yoğurun.

Ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde etmek için kalan unu azar azar ekleyip yoğurma işlemini sürdürün.

Yumuşak bir kıvam alan hamuru, hafifçe unlanmış mutfak tezgahı üzerinde dikdörtgen şeklinde açın. Çok ince olmamasına özen gösterin.

Kenar kısımlarda hafif boşluk bırakıp tarçınla karıştırdığınız haşlanmış bal kabağı püresini üzerine yayın. Toz şeker ve ince çekilmiş ceviz içini serpiştirin.

Kenar kısımlardan başlayarak hamuru rulo şeklinde sarın. Keskin bir bıçak yardımıyla 10 eşit parçaya böldüğünüz hamuru yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Mayalanıp daha da büyümesi için oda ısısında, 30 dakika kadar bekletin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, hafif bir renk alana kadar pişirin.

Çöreklere en eğlenceli dokunuşu yapmak için; küçük parçalara ayırdıktan sonra cam bir kaseye aldığınız beyaz çikolatayı, kaynamakta olan bir suyun olduğu tencere üzerinde benmari usulü eritin.

Fırından çıkardığınız ve kısa bir süre dinlendirdiğiniz çöreklerin üzerine eritilmiş beyaz çikolatayı gezdirdikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.

AFİYET OLSUN!

