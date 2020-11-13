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Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 13 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

13.11.2020 16:16 | Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 13 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışması 13 Kasım Cuma günü haftanın finaliyle izleyicisinin karşısına çıktı. Hafta finalinde kazanan ve yarışmaya veda edecek isimler belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasından kim elendi? İşte 13 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta sonuçları...

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyircisiyle buluşan fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta 13 Kasım Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. 575. bölümünde gelinler gelin pastası yaparak en yüksek puanı almak için kıyasıya rekabet etti. Gelinler hem çeyrek altın hem de 5 altın bilezik heyecanını birlikte yaşadı.

Gelin pastası nasıl yapılır? Gelin pastası tarifi nedir? Gelin pastası malzemeleri nelerdir? İşte gelin pastası tarifi...Gelin pastası nasıl yapılır? Gelin pastası tarifi nedir? Gelin pastası malzemeleri nelerdir? İşte gelin pastası tarifi...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta boyunca en yüksek puanı toplayan gelin 5 altın bileziğin sahibi oldu. Aynı zamanda 13 Kasım Cuma günü gelin pastası tarifinde en yüksek puanı alarak gün birincisi olan gelin ise çeyrek altına erişti.

Gelin pastası tarifini yaparak en yüksek puanı alan ve gün birincisi Aysun oldu. Gelinim Mutfakta programından haftanın en yüksek puanı alarak 5 altın bileziğin sahibi ise İlayda oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINDA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden gelin 56 puanla Gizem olarak açıklandı.

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