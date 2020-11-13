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Gelin pastası nasıl yapılır? Gelin pastası tarifi nedir? Gelin pastası malzemeleri nelerdir? İşte gelin pastası tarifi...

Seray Üstün Seray Üstün 13.11.2020 15:12 | Son Güncelleme:
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Gelin pastası nasıl yapılır? Gelin pastası tarifi nedir? Gelin pastası malzemeleri nelerdir? İşte gelin pastası tarifi...

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında birbirinden lezzetli yemek tarifleri yapılmaya devam ediyor. 13 Kasım Cuma günü yayınlanan 575. bölümde gelinler gelin pastası yaptı. Haftanın finalinde 5 altın bilezik mücadelesinin yaşandığı programda gelinler izleyicinin karşısına gelin pastasıyla çıktı.

Gelin pastası Gelinim Mutfakta yarışmasıyla bir kez daha gündeme geldi. Yarışmanın sıkı takipçileri gelinlerin hazırladıkları gelin pastası tarifini araştırmaya başladı. Sütlü tatlı sevenleri damağından vurmaya hazırlanan gelin pastası, yumuşak keki ve muhallebisi ile benzersiz bir lezzet deneyimi sunuyor. Peki gelin pastası nasıl yapılır? Gelin pastası malzemeleri nelerdir? İşte gelin pastası...

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GELİN PASTASI MALZEMELERİ

  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Muhallebi için;

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2.5 yemek kaşığı nişasta
  • 1 paket krem şanti

Islatmak için;

  • 1.5 su bardağı soğuk süt

Üzeri için;

  • 3-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi

GELİN PASTASI NASIL YAPILIR?

İlk adımda gelin pastası keki hazırlanır. Derin bir kaba yumurtalar kırılır ve üzerine toz şeker ilave edilir. Köpük kıvamına gelene kadar (4-5 dakika) boyunca yumurta ve şeker çırpılır. Ardından bu karışıma un, kabartma tozu ve toz vanilin eklenerek mikserle 3 dakika daha çırpılır. Hazırlanan kek karışımı sadece dibi yağlanan kare ve ısıya dayanıklı bir fırın kabına dökülür. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakılır. Pişme işlemi sırasında fırının kapağı açılmadan sık sık kontrol edilir. Kek piştikten sonra fırından çıkartılır ve tamamen soğuması için bir kenarda bekletilir. Kek tamamen soğuduktan sonra soğuk sütle ıslatılır.

Bir sonraki aşamada gelin pastası muhallebisi yapılır. Muhallebi için süt, şeker, un ve nişastayı bir tencereye alın ve bir tel çırpıcı yardımıyla güzelce çırpılır. Ocağın altı açılır ve sürekli karıştırılarak kaynayana dek pişirilir. Kaynamaya başladığında ve boza gibi yoğun bir kıvam aldığında altı kapatılır. Muhallebi biraz ılıklaştıktan sonra içersine toz krem şanti katılır ve yaklaşık 3-4 dakika boyunca çırpılır.

Sütü içerisine tamamen çekmiş olan kekin üstüne muhallebi güzelce yayılır ve üzeri streç filmle kaplanıp buzdolabında bekletilir. Son adımda ise üstü bolca Hindistan ceviziyle kaplanır.


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