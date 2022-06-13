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Gelinim Mutfakta canlı yayınında şoke eden anlar! Nursel Ergin yarışmacı Damla'ya özel hayatıyla ilgili videoyu canlı yayında izletince...

13.06.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programında şoke eden anlar yaşandı. Nursel Ergin yarışmacı Damla'ya aldatıldığına yönelik bir video izletince yarışmacı bayıldı. Şoke eden anların yayın sırasında olması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Nursel Engin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programında tepki çeken anlar yaşandı. Program sunucusu Nursel Ergin, WhatsApp hattına gelen bir videoyu izletmek için Damla'yı yanına çağırdı. Düğün masrafları için yarışmaya katılan Damla, nişanlısını bir kadınla sohbet ederken görünce baygınlık geçirdi. Yere yığılan Damla, güçlükle kendine gelirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Gözyaşları içinde konuşan Damla, "Bana bunu yapması çok ağrıma gitti. Aklıma bir isim geliyor inşallah o değildir. Nasıl bir açıklama yapacağını çok merak ediyorum" dedi.

"İŞ GÖRÜŞMESİ YAPTIĞIM KADINLA KONUŞTUM"

Görüntülerin ardından yayına bağlanan Damla'nın nişanlısı Furkan, "Ben bugün hep dükkandaydım. İş için biriyle konuştum. Annem de biliyor. Görüştüğüm kişiyi tanımıyorum. Dükkan müsait olmadığı için kafede görüştük" diyerek ihanet iddiasını yalanladı.

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Bir hafta öncesine ait olan görüntülerin ardından nişanlısını affeden Damla, Gelinim Mutfakta yarışmasında nikah yaptı. Ancak sosyal medyada yarışmacının bayılma anları gündeme geldi ve büyük tepki çekti.

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Nursel Engin'e gelen tepkiler arasında "Reyting için rezillik", "Herkesin içinde mi yapılır mu?" yorumları vardı.

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Gelinim Mutfakta
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